日本男東京闖路軌自殺 調查1年驚揭疑遭社長及同事欺凌逼入路軌
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
日本一名56歲男子去年（2023）闖入東京板橋區一處鐵軌遭電車撞死。警方最初以為這是一宗單純的輕生案件，調查後發現另有隱情。男子生前不僅遭到嚴重職場欺凌，事件當日還遭同事帶到鐵軌旁。警視廳8日以殺人嫌疑逮捕一間塗裝公司的社長與員工4人，進行調查。
綜合NHK等日媒報道，日本警視廳8日逮捕東京一間塗裝公司的39歲社長佐佐木學和3名公司職員。4人涉嫌在去年12月3日凌晨，逼迫56歲同事高野修進入東武東上線的鐵軌，使他遭到列車猛力撞擊身亡。
點圖放大瀏覽監視器拍到的事發經過及更多相關照片：
+14
警方最初以為這是一宗自殺事件。調查現場附近的監視器後，發現高野走下一台可疑車輛後進入鐵軌。車輛隨後停在能看到高野遭電車撞擊的位置，並在事發後才駛離現場。警方判斷高野是遭人逼迫輕生，展開調查。
警視廳分析4人的手機後，從其中一名員工的手機中，確認到案發當日的語音檔案。當時有人在語音訊息中指出「他不想去河邊，想去鐵軌」。警方推測4人最初計劃讓高野從橋上跳河，後來才改去鐵軌。
在沒有直接致死行為的事件中，遭控殺人罪的案例非常罕見。警視廳表示，4人因工作上的失誤等原因，多年來經常對高野使用暴力，逼他服從命令。調查人員透露，4人曾對高野使用摔角招式、朝他潑熱水、在肛門中塞異物等，並用手機拍下施暴過程，互相分享影片。據了解，高野於2015年開始在該公司工作，途中曾辭職幾個月，後來又復職。
【延伸閱讀】韓女看完《黑暗榮耀》自爆被殘酷欺凌12年 復遭網民二度傷害輕生
+21
【相關圖輯】黑暗榮耀｜韓軍血腥欺凌比劇集恐怖 驚揭新兵竟遭電鑽「鑽手」（點圖放大閱讀）：
+17
韓國網紅公開欺凌者個人資料成風 「怪獸家長」店舖遇襲無奈關門日本「有生無師」危機：面臨欺凌工作量山大 教師成厭惡性工作？黑暗榮耀導演安吉鎬是欺凌者？舊生稱遭虐2小時 本尊反駁「梨泰院遊戲」驚現韓國校園 瘦弱同學遭欺凌擠壓踐踏泰國曼谷有大學爆出校園欺凌 新生被迫剝光豬 全裸當眾跳舞韓國殘忍職場欺凌案 41歲漢持塑膠管狠插 同事器官破裂死亡
延伸閱讀：
剛果又爆神秘「X疾病」！406人染疫過半幼童 WHO急派團調查
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】