日本最值得品嘗美食排名出爐　大阪料理竟五甲不入　這地方壓倒勝

除了風景名勝，許多人出國也為一嚐未曾吃過的美味。



「永瀬事務所」進行「47都道府縣食物印象調查」，針對1萬5615名日本消費者，從多達17個食物類別，評估食物印象、實際品嚐經驗，以及滿意度三個面向，其中「北海道」以壓倒性的票數奪冠，勇奪「美食寶庫」封號。

日本全國美食最新排名出爐 北海道壓倒勝（01製圖）

北海道幾乎霸榜 點圖放大看看各分類的全日本美食排名：

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從「永瀬事務所」調查的報告中，「國內旅遊最值得專程品嘗的美食」，北海道的「海鮮料理與海產」以壓倒性票數霸榜奪冠，包括海鮮丼、螃蟹、三文魚卵、海膽；第二名則是香川縣的「讚岐烏龍麵」；第三名是福岡縣的「拉麵（豚骨、博多、長濱、久留米等）」，宮城縣的「牛舌與牛舌芯」則排名第四，另外北海道的「拉麵（味噌、札幌、旭川、鹽味等）」，也排進第五名。

除此之外，大阪府的章魚燒、北海道的成吉思汗烤肉、沖繩縣的蕎麥麵等麵食、廣島縣的御好燒、石川縣的壽司同樣榜上有名，各個地方都具有當地特色，都是民眾願意特地前往品嚐的選項。

接着是對「食物印象」，具有「美食寶庫」的北海道再次奪冠，根據調查結果，北海道、大阪府、福岡縣連續6年穩坐前3。北海道在多達「17個類別中，拿下14個第一名」，包括米飯、蔬菜及其加工品、水產及其加工品、肉類、乳製品、甜點、酒類及飲料等，展現無與倫比的美食優勢。

大阪府則是「吃到飽天堂」，美食多樣性與城市魅力並存；再來福岡縣也被稱為「美食之都」，以拉麵、明太子等地方料理聞名；第四名的沖繩縣則有「南國風味」，以豐富的特色料理和甜點受到矚目；京都府「傳統與抹茶之美」位列第五，以湯豆腐、抹茶甜點等廣受好評。愛知縣、新潟縣、廣島縣、香川縣、京都縣也分別佔6至10名。

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「實際品嚐經驗」，北海道再一次拿下17項分類中的第一名，在米飯、麵食、蔬菜、蔬菜加工品、水果、水果加工品、水產、水產加工品、肉類、火腿和香腸、肉類加工品、乳製品、點心、酒類、飲料、調味料及料理等17個分類中，均名列第一，展現其「美食寶庫」的壓倒性優勢。

最後是「滿意度」的部分，各地區群雄割據，新潟縣以米飯著稱，香川縣的讚岐烏龍麵脫穎而出，山梨縣以水果類聞名，愛媛縣、靜岡縣在飲料類具有較高的滿意度，愛知縣是調味料類別領先，最後大阪府在料理類別深受消費者喜愛。

他們就結果總結，北海道堪稱日本美食王者，無論是印象、實際經驗或是滿意度，都表現卓越，然而，其他地區的食材、特色美食，像是新潟的米、香川的麵、山梨的水果，都展現其地域性魅力，也證實了日本各地美食的多樣性與獨特的吸引力。

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