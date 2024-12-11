韓國警調查人員赴總統辦公室搜查遇阻　對峙近8小時宣告未能進入

韓國媒體報道，韓國警方特別調查團12月11日前往總統辦公室調查，但總統辦公室警衛處並未放行。韓聯社報道，在雙方對峙近8小時後，調查人員終宣告未能進入總統辦公室，目前結束當天搜查行動。



韓國廣播公司（KBS）報道，警方人員為展開扣押搜查行動趕到總統辦公室，但根據《刑事訴訟法》，在沒有當事人同意情況下，不能扣押或搜查軍事機密場所，因此警方人員無法進入總統辦公室內部，要與總統辦公室方面交涉。

2024年12月11日，韓國首爾，兩名途人站在欄桿旁，背景中的總統府遭到國家調查辦公室警察的突擊搜查。（Reuters）

隸屬韓國警察廳的特別調查團是在11日試圖進入總統辦公室展開扣押搜查，但由於總統辦公室警衛處並未立即放行而出現延誤，雙方一直維持對峙局面。

韓媒引述國家調查辦公室指，一個由18名調查人員組成的調查團在中午前不久抵達青瓦台，搜尋與戒嚴令相關的資料，其中包括尹錫悅在3日夜晚宣布戒嚴令前不久舉行的內閣會議紀錄。

調查人員尚未能進入青瓦台大樓，仍與總統辦公室警衛處就搜查的流程進行談判。

據報道，搜查令將尹錫悅列為疑犯，而總統辦公室、內閣會議室、總統安全局和參謀長聯席會議大樓都被列為搜查對象。

2024年12月7日，韓國首爾國會大樓外，一名參與要求彈劾總統尹錫悅集會的示威者站在尹錫悅的人像身旁。（Reuters）

參謀長聯席會議總部與總統辦公室位處同一座大樓，戒嚴指揮部在3日夜晚實施戒嚴的六小時將其地下室用作戰情室（situation room）。警方調查人員試圖進入該大樓，收集與該戰情室相關的文件。

與此同時，韓國高級公職人員犯罪調查處長吳東運表示，正努力調查事件，若情況允許，將試圖透過緊急逮捕或申請簽發逮捕令的方式，逮捕總統尹錫悅，強調對此有充分意志。