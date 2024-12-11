韓國國會將再表決尹錫悅彈劾案　執政黨議員：黨內約10人支持

韓國在野黨派12月11日宣布，14日下午5時（香港時間下午4時）舉行全體會議，再次投票表決針對總統尹錫悅的彈劾議案。執政國民力量黨議員金相旭11日指，黨內有約10名議員「倒戈」支持彈劾。此將令彈劾案的通過機會增大。



韓國會共有300個議席，彈劾門檻為200票。由於在野黨派擁192議席，彈劾案在執政黨國民力量8票「倒戈」的情況下便有機會通過。

金相旭11日上午接受節目採訪時表示「雖然有些浮動，但我認為（贊成彈劾）在10人左右。」

韓國《中央日報》報道，共同民主黨國會發言人姜由楨11日表示：「決定重新提出針對總統尹錫悅的彈劾案，12日向國會全體會議報告，於14日下午5時（香港時間下午4時）表決。」

韓國國會之前在7日下午表決總統尹錫悅彈劾議案，但因參加投票的議員人數不足，動議案無法通過。最大在野黨共同民主黨之後重新提交總統彈劾動議。

根據《朝鮮日報》，尹錫悅對「提前主動辭職下台」方案採取強硬立場，對於由執政黨國民力量黨內部提出的「提前主動辭職下台」方案，尹錫悅更傾於選擇接受彈劾追訴，積極應對憲法裁判所的審判。