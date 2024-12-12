英國司法大臣警告牢房嚴重不足 囚犯監獄外接受懲罰成將新趨勢？
據英媒12月11日報道，英國司法大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）當天警告稱，英國正面臨監獄空間嚴重不足的問題，即使未來修建1.4萬間牢房，監獄空間也可能在幾年內耗盡。她表示，英國政府可能會讓更多罪犯在監獄外接受懲罰。
英國廣播公司（BBC）報道稱，英國監獄在今年夏天出現了過度擁擠的現象，一度只剩下約100間空餘的牢房。為了騰出更多空間，英國政府不得不提前釋放數千名囚犯。英格蘭和威爾斯地區9月釋放了1700多名囚犯，10月又釋放了1200多名囚犯。
馬曼婷將問題歸咎於前任保守黨政府，她聲稱，如果工黨政府不提前釋放囚犯，英國監獄系統會「在一天內崩潰」。馬曼婷對BBC表示，現在英國監獄系統承受着巨大壓力，「我們必須扭轉這種局面。我認為，改變狀況的第一步是解決我們的監獄容量問題。」
英國工黨政府已經出台一項新的監獄戰略，承諾到2031年在英格蘭和威爾斯新建1.4萬間牢房。但馬曼婷也承認，建造更多監獄依然無法解決空間不足的問題，因為建造牢房的速度比不過入獄人數增長的速度，「僅僅依靠建設是不夠的，需求增長得更快。」
為了減少對監獄的需求，英國政府還希望對量刑進行單獨的審查。BBC稱，預計前保守黨司法大臣郭達瑋（David Gauke）將領導一項對監禁判決的審查，將考慮取消短期監禁並加強社會服務令。
當被問及目前正在獄中服刑的一些囚犯是否可能被釋放時，馬曼婷回應說：「是的……我們將不得不擴大在監獄外的懲罰範圍，這確實意味着將有更多罪犯在監獄外受到監視。但我要確保，當我們讓某些人在監獄外服刑時，他們依然能受到應有的懲罰。」
英國是西歐監禁率最高的國家，BBC稱，現在英國囚犯人數每年增加約4500人，比前幾屆政府建造牢房的速度還要快。保守黨政府曾承諾到2026年建造約2萬間新牢房，但英國國家審計局上週發布報告稱，這項計劃可能要到2031年才能實現。
截至今年9月，英國政府已新建6518間牢房，工黨承諾會在2031年前建成剩餘1.4萬間牢房。不過，英國國家統計署（NAO）警告稱，該計劃的成本將比最初的預算高出42億英鎊（約417億港元）。
負責審查政府支出的英國下議院公共賬目委員會主席克利夫頓-布朗（Geoffrey Clifton-Brown）表示，英國監獄系統處於崩潰邊緣，「司法部一直忙於『救火』，優先考慮短期的解決方案。這些措施不僅昂貴，而且增加了囚犯、工作人員和公共安全的風險。政府必須為監獄問題制定一個連貫可行的長期計劃。」
但英國監獄長協會副主席卡爾·戴維斯（Carl Davies）對英國政府的執行能力表示懷疑，他告訴BBC：「我們一次又一次地聽到這樣的話：『我們要建造更多監獄。』公告和策略都很不錯，但在我們得到準確的消息、看到實際的行動之前，我們很難相信這些話。」
本文獲《觀察者網》授權轉載。