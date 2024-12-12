英國司法大臣警告牢房嚴重不足　囚犯監獄外接受懲罰成將新趨勢？

據英媒12月11日報道，英國司法大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）當天警告稱，英國正面臨監獄空間嚴重不足的問題，即使未來修建1.4萬間牢房，監獄空間也可能在幾年內耗盡。她表示，英國政府可能會讓更多罪犯在監獄外接受懲罰。



英國廣播公司（BBC）報道稱，英國監獄在今年夏天出現了過度擁擠的現象，一度只剩下約100間空餘的牢房。為了騰出更多空間，英國政府不得不提前釋放數千名囚犯。英格蘭和威爾斯地區9月釋放了1700多名囚犯，10月又釋放了1200多名囚犯。

2024年11月26日，英國大法官兼司法大臣馬曼婷在英國倫敦唐寧街舉行每週內閣會議後離開。（Getty Images）

馬曼婷將問題歸咎於前任保守黨政府，她聲稱，如果工黨政府不提前釋放囚犯，英國監獄系統會「在一天內崩潰」。馬曼婷對BBC表示，現在英國監獄系統承受着巨大壓力，「我們必須扭轉這種局面。我認為，改變狀況的第一步是解決我們的監獄容量問題。」

英國工黨政府已經出台一項新的監獄戰略，承諾到2031年在英格蘭和威爾斯新建1.4萬間牢房。但馬曼婷也承認，建造更多監獄依然無法解決空間不足的問題，因為建造牢房的速度比不過入獄人數增長的速度，「僅僅依靠建設是不夠的，需求增長得更快。」

2024年7月12日，英國倫敦 HMP Wandsworth 監獄的攝像頭。（Getty Images）

為了減少對監獄的需求，英國政府還希望對量刑進行單獨的審查。BBC稱，預計前保守黨司法大臣郭達瑋（David Gauke）將領導一項對監禁判決的審查，將考慮取消短期監禁並加強社會服務令。

當被問及目前正在獄中服刑的一些囚犯是否可能被釋放時，馬曼婷回應說：「是的……我們將不得不擴大在監獄外的懲罰範圍，這確實意味着將有更多罪犯在監獄外受到監視。但我要確保，當我們讓某些人在監獄外服刑時，他們依然能受到應有的懲罰。」

圖為英國倫敦HMP Wandsworth監獄。（Getty Images）

英國是西歐監禁率最高的國家，BBC稱，現在英國囚犯人數每年增加約4500人，比前幾屆政府建造牢房的速度還要快。保守黨政府曾承諾到2026年建造約2萬間新牢房，但英國國家審計局上週發布報告稱，這項計劃可能要到2031年才能實現。

截至今年9月，英國政府已新建6518間牢房，工黨承諾會在2031年前建成剩餘1.4萬間牢房。不過，英國國家統計署（NAO）警告稱，該計劃的成本將比最初的預算高出42億英鎊（約417億港元）。

英國上屆保守黨政府以Bibby Stockholm躉船專供安置庇護者，有如「海上監獄」，備受爭議。（Reuters）

負責審查政府支出的英國下議院公共賬目委員會主席克利夫頓-布朗（Geoffrey Clifton-Brown）表示，英國監獄系統處於崩潰邊緣，「司法部一直忙於『救火』，優先考慮短期的解決方案。這些措施不僅昂貴，而且增加了囚犯、工作人員和公共安全的風險。政府必須為監獄問題制定一個連貫可行的長期計劃。」

但英國監獄長協會副主席卡爾·戴維斯（Carl Davies）對英國政府的執行能力表示懷疑，他告訴BBC：「我們一次又一次地聽到這樣的話：『我們要建造更多監獄。』公告和策略都很不錯，但在我們得到準確的消息、看到實際的行動之前，我們很難相信這些話。」

本文獲《觀察者網》授權轉載。

