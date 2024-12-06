英國商業貿易大臣：倘遭特朗普加徵關稅 將仔細考慮會否報復
撰文：聯合早報
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英國商業貿易大臣韋諾韜（Jonathan Reynolds）受訪時表示，如果美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任後對英國徵收新的關稅，英國將慎重考慮是否對美國採取報復措施。
將在明年1月20日宣誓就職的特朗普，在競選期間提出向幾乎所有進口產品徵收10%至20%關稅的想法，並預告他將在上任第一天對加拿大、墨西哥和中國徵收高額關稅。
韋諾韜在英媒6日刊登的專訪中說，英國可能會在某種情況下考慮採取報復措施，但他指「增加選民的商品或食品成本並不具有吸引力。」
韋諾韜強調：「在我們國家，沒有選民支持保護主義。」
他希望英國不會成為特朗普貿易戰的直接目標，並指英國和美國貿易平衡，應該可以降低特朗普對英國徵收新關稅的風險。不過他淡化了兩國達成傳統自由貿易協定的前景，稱英國的食品標準將是一個「障礙」。
英國財政大臣李韻晴（Rachel Reeves）11月表示，她將向特朗普強力推銷自由貿易對美國新政府的重要性。英國央行政策制定者Megan Greene5日稱，目前尚不清楚特朗普提出的提高進口商品關稅是否會提高或降低英國的通貨膨脹率。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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