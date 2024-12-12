美國FBI局長宣布明年1月辭職　提早結束任期　特朗普：美好的一天

美媒12月11日報道，美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）當日表示自己打算最快在2025年1月初、候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）上任前辭職。特朗普同日在社交媒體稱，他辭職意味着FBI將停止政治「武器化」，這對美國來說是美好的一天。克里斯托弗·雷作為局長的任期本來到2027年才到期。



美國《紐約時報》和路透社11日報道，FBI發聲明指，克里斯托弗·雷當日對FBI的工作人員宣布辭職的決定。

2024年11月13日，美國候任總統特朗普（Donald Trump）在華盛頓君悅酒店與眾議院共和黨人會面時發表演說。（Reuters）

克里斯托弗·雷表示，他經過數週的仔細考慮後，決定在明年1月份、拜登政府任期結束後辭職，並形容此舉對聯邦調查局來說是最正確的做法。

他解釋道：「在我看來，這是避免讓該局進一步陷入爭議的最佳方法，同時將強化對我們工作方式至關重要的價值觀和原則。」

2024年9月4日，美國聯邦調查局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）在美國華盛頓司法部舉行小組會議上發表講話。（Reuters）

報道稱，特朗普2017年解雇了前局長科米（James Comey），並親自任命克里斯托弗·雷領導FBI。然而，他在協助FBI處理特朗普的機密文件案後，便不再受到其青睞。

特朗普同日在社交媒體Truth Social上表示：「FBI在克里斯托弗·雷的領導下無緣無故地非法搜查我的家，試圖非法逮捕和起訴我，並竭盡全力干擾美國的未來」。他強調，自已很期待FBI局長提名人選帕特爾（Kash Patel）能獲確認，將聯邦調查局帶回正軌。

特朗普11月30日表示，提名帕特爾出任FBI局長。當時外媒猜測，特朗普或要求他主動辭職。