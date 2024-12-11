凱特王妃獲提名　與特朗普賀錦麗馬斯克等爭《時代》年度風雲人物

美國《時代》雜誌12月9日公布「年度風雲人物」（Time's Person of the Year）入圍名單，英國凱特王妃（Kate Middleton）、美國當選總統特朗普（Donald Trump）、特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）等10人獲得提名，這間雜誌將於12日公布誰是獲勝者。



凱特王妃

現年42歲的凱特王妃憑藉「公眾人物私隱與健康的重要對話」理由入選。她1月接受腹部手術，之後被診斷出癌症，需進行化療，9月10日以一則3分鐘短片宣布自己完成癌症化療。

2024年11月9日，英國凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）出席在倫敦皇家阿爾伯特音樂廳（Royal Albert Hall）舉行的國殤紀念日（Remembrance Day）活動。（Getty）

特朗普

這名即將上任的美國總統2016年已被《時代》雜誌評為年度人物，特朗普在2024年大選中獲勝後，完成或許是有史以來最引人注目的政治復出。

他將成為美國史上最年長的總統，也是第一名當選美國最高職位的重罪犯。

2024年12月7日，候任總統特朗普在法國巴黎英國駐法大使館會見英國威廉王子。 （Getty Images）

馬斯克

《時代》形容馬斯克為「創新顛覆者」。作為世界首富，他與特朗普日益密切的聯繫讓他能對下一屆美國政府產生重大影響。他此前曾被評為2021年度人物。

2024年11月13日，美國華盛頓君悅酒店，特斯拉行政總裁和社交平台X大股東馬斯克（Elon Musk）出席候任總統特朗普（Doanld Trump）與眾議院共和黨人的會面時聆聽特朗普發表講話。（Reuters）

內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）

作為世界政治中最具爭議性的人物之一，以色列總理內塔尼亞胡繼續因加沙戰爭而成為頭條新聞。在國外，國際刑事法院11月對內塔尼亞胡發出逮捕令。在國內，他12月10日也首次就其貪腐案出庭。

圖為2024年12月10日，以色列總理內塔尼亞胡（ Benjamin Netanyahu ）抵達在特拉維夫地區法院，首次就其貪腐案出庭作證。（Reuters）

賀錦麗（Kamala Harris）

美國現任副總統、民主黨統候選人賀錦麗在11月大選中輸給特朗普。她2020年曾與現任總統拜登（Joe Biden）一起登上年度人物封面。

2024年11月6日，美國華盛頓霍華德大學，圖為現任副總統、民主黨總統候選人賀錦麗在母校發表演說，承認敗選。（Reuters）

朱克伯格（Mark Zuckerberg）

Facebook創辦人、Fb母企Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）2024年一直備受關注，原因是他因其企業對年輕人的影響而面臨政府審查。

2024年9月25日，Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）於美國加州舉行的年度活動上發表主題演講。（Reuters）

尤利婭（Yulia Navalnaya）

俄羅斯經濟學家尤莉婭被譽為俄羅斯反對派的「第一夫人」，她還入選《時代》雜誌2024年百大最具影響力人物之一。

尤利婭在今年成為焦點人物，她的丈夫、俄羅斯異議人士、反對派領袖納瓦利尼（Alexei Navalny）2月去世。尤莉婭在丈夫於監獄中去世後宣布將繼續他的工作。她指責俄羅斯總統普京殺害她的丈夫，並與拜登等世界領袖會面。

俄羅斯大選：俄羅斯反對派已故領袖納瓦利尼（Alexei Navalny，又譯納瓦爾尼）遺孀尤利婭（Yulia Navalnaya）2024年3月17日在德國首都柏林的海外投票所投票。（Reuters）

鮑威爾（Jerome Powell）

自2018年以來，鮑威爾一直擔任美國聯儲局主席一職，先後在特朗普和拜登政府任職。作為主席，他一直在引領經濟發展，而選民們將經濟問題確定為2024年選舉的首要問題。儘管鮑威爾是特朗普提名的候選人，但特朗普在他的第一任期內多次批評美聯儲，指責其保持利率過高。

圖為2017年11月2日，鮑威爾（Jerome Powell）獲美國總統特朗普（Donald Trump）提名出任聯局儲主席後發表講話。（Reuters）

Joe Rogan

UFC著名評論員及Podcast名人Joe Rogan的節目《The Joe Rogan Experience》是一個談論時事、喜劇、政治等各種話題的Podcast，在2024年連續第5年成為Spotify最受歡迎的Podcast，每集平均有1100萬名聽眾，大多數是年輕男性。

美國大選：世界最熱門的Podcast主持人之一喬羅根（Joe Rogan）11月4日表態支持特朗普。(Joerogan.com)

欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）

墨西哥史上首名女總統欣鮑姆10月1日宣誓就任，她也是墨西哥200多年獨立歷史中首名猶太領導人。