路透社：特朗普晤澤連斯基與馬克龍　重申盼俄烏立即停火進行談判

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）、美國候任總統特朗普（Donald Trump）及烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）12月7日在愛麗舍宮舉行三邊會談。路透社11日引述了解會議狀況的消息人士稱，3人並未討論俄烏戰爭和平願景的具體細節，但特朗普重申希望俄烏雙方立即停火並展開談判，以迅速終結戰事。



消息人士稱，3人在沒有顧問陪同下進行35分鐘會談，期間特朗普的舉止友好、尊重、開放，似乎處於傾聽模式。

一名烏克蘭總統辦公室的消息人士表示，3名領袖在會晤中談及烏克蘭安全保障相關事宜。在問及特朗普普如何反應時，這名消息人士表示：「他正在考慮所有細節。」

2024年12月7日，法國巴黎聖母院重開儀式前夕，總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）在巴黎愛麗舍宮與美國候任總統特朗普（Donald Trump）與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）舉行會談。圖為3人合影。（Reuters）

報道提到，馬克龍也利用這次會議向特朗普表明，歐洲已經為支持烏克蘭作出很多貢獻，他們願意與美國更平均地分擔安全責任。

另一名官員則指，馬克龍與澤連斯基試圖向特朗普解釋，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）目前的處境、作風與2017年特朗普在任時期已大不相同，因此應對俄方採取更強硬的立場。