夏威夷女詭異失蹤逾1個月　家人稱「安全尋回」　父親2週前輕生亡

美國夏威夷女子Hannah Kobayashi打算前往紐約市，展開「人生願望清單」（bucket list）旅行並拜訪姑姑，但11月8日於洛杉磯轉機時離奇失蹤。12月11日，她的姐妹和母親表示已「安全發現」她；但她父親於2週多前的11月24日輕生身亡。



12月11日律師Sara Azari代表Hannah Kobayashi的姐妹Sydni、母親Brandi Yee表示「安全發現」Hannah，未公開其位置，也未解釋如何發現她。

據聲明指，懇請各界尊重Kobayashi一家的私隱，說需要時間治癒和處理一個月來的經歷。

美媒報道，洛杉磯警方和這家人表示，在尋找Hannah的過程中她的父親Ryan Kobayashi從夏威夷飛往洛杉磯，但在11月25日於機場附近自殺身亡，據稱是「心碎過度」。

31歲的Hannah與姑姑相約在紐約市見面，準備一起踏上夢想之旅。11月8日，她從毛伊島（Maui）飛抵洛杉磯，被監視器拍到身影，42分鐘之後卻沒有趕上轉乘班機（Facebook@Help Us Find Hannah）

30歲的Hannah於11月8日從毛伊島（Maui）飛抵洛杉磯，卻沒有趕上轉乘班機。9日，她疑似出現在洛杉磯，手機最後定位顯示還在洛杉磯國際機場。

調查發現在失去音訊前，Hannah曾傳訊息給一名友人，稱自己「幾乎把所有的錢都交出去」，遭到「我以為我愛的人」蒙騙。《紐約郵報》12月3日曾報道，Hannah是與前男友一起旅行，該男子開始配合警方調查案件；並發現她曾購買前往墨西哥的巴士車票。