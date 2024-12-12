美國2歲男童意外槍殺22歲親媽媽　睡房撿到上膛手槍拿來玩釀悲劇

美國加州近期發生1宗家庭悲劇，有名2歲男童意外拿到家中的上膛槍枝，把玩片刻後意外走火、不偏不倚擊中22歲母親，救援人員到場後趕緊將這名母親送醫，最終仍回天乏術。



《每日郵報》報道，這宗事件發生在6日下午5時30分左右，22歲女子米娜（Jessinya Mina）躺在自家公寓裡的床上時意外被兒子槍殺，警方趕到公寓大樓後發現米娜上半身中彈，她18歲的男友桑切斯（Andrew Sanchez）正準備將她送醫，雖然成功趕到醫院，但最終仍傷重不治。

美國22歲女子米娜躺在自家公寓裏的床上時意外被兒子槍殺（Facebook@Fresno Police Department）

死者曾要求「家裏永不要有槍」卻遭傲慢男友無視 點圖放大了解更多：

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根據當地警方的說法，正是和米娜同居的桑切斯疏忽地將這把上膛手槍留在家中臥室，這才發生致命事故，此前沒有犯罪記錄桑切斯目前因「保管槍支疏忽」和「危害兒童」2項重罪而被拘留並關進監獄，後續則被保釋出獄。

據悉，除了2歲兒子，米娜生前還育有另外1名1歲又8個月大的女兒，她的姊姊潔西卡（Jessica Rodriguez）心痛地表示：

這宗悲劇本可以避免，但如今由於她男朋友的粗心、傲慢、不負責任以及忽視我姐姐「家裏永遠不要有槍」的願望，她永遠離我們而去了。

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