夏威夷女踏上Bucket List之旅後失蹤　傳連串詭異短訊：我被耍了

撰文：ETtoday
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來自夏威夷的Hannah Kobayashi前往紐約市，展開「人生願望清單」（bucket list）的夢想之旅，卻在途中離奇失蹤。

失去音訊前，她向親友傳了一連串詭異訊息，宣稱「我被耍了」，還為自己的瘋狂行徑道歉。

來自夏威夷的Hannah Kobayashi前往紐約市，展開「人生願望清單」的夢想之旅，卻在途中離奇失蹤（Facebook@The RAD Movement）
31歲的Hannah與姑姑相約在紐約市見面，準備一起踏上夢想之旅。11月8日，她從毛伊島（Maui）飛抵洛杉磯，被監視器拍到身影，42分鐘之後卻沒有趕上轉乘班機（Facebook@Help Us Find Hannah）

31歲的Hannah與姑姑相約在紐約市見面，準備一起踏上夢想之旅。11月8日，她從毛伊島（Maui）飛抵洛杉磯，被監視器拍到身影，42分鐘之後卻沒有趕上轉乘班機。9日，她疑似出現在洛杉磯一場活動上，但手機11日起關機至今，最後定位顯示還在洛杉磯國際機場。

失去音訊之前，Hannah曾傳訊息給一名友人，首先宣稱自己「被耍了」、「幾乎把所有的錢都交了出去」，遭到「我以為我愛的人」蒙騙。她還宣稱，被駭客竊取身分與錢財，可能要去一趟街友收容所，或搭長途巴士前往加州紅木國家公園。

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11日凌晨，Hannah傳訊息告訴姑姑，她因為「非常強烈的精神覺醒」，在旅程途中「偏離方向」。另一則訊息中，她又為自己的「瘋狂」道歉，並且宣稱這些訊息「肯定被攔截了」。

家屬認為，這些訊息的語氣根本不像Hannah，懷疑是否真的是她發的。他們已向洛杉磯警方、聯邦調查局（FBI）、洛杉磯機場當局通報。父親Ryan Kobayashi也親自飛往洛杉磯尋人，「她去過歐洲和日本，但她從來沒有不跟任何人連絡。她覺得處於危險之中，有人想要得到她的身分或手機。」

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姑姑Larie Pidgeon憂心忡忡表示，

「這一點也不像Hannah，她是非常負責任的人。我的意思是，她非常期待這次活動。她訂了好幾千美元的飯店房間，活動門票也要數百美元。」

母親Brandi Yee懇求各界協助散布消息、提供線索，

「我沒有收到她的消息，傳訊息問她『到紐約市了嗎？』她只回『還沒』。她傳訊息給朋友說，她很害怕、她不能回家之類的。這些訊息真的很奇怪。」

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

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