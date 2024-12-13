以色列稱摧毀敘利亞近90%防空系統　美國：以軍空襲行動屬自衛

以色列國防軍12月12日發聲明指，已摧毀敘利亞近90%的防空系統，包括破壞逾90%已被識別的地對空導彈。美國務卿布林肯（Antony Blinken）同日訪問約旦時稱，以軍的行動目的僅是防止巴沙爾政府遺下的軍事裝備落入危險分子手中。美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）則表示，以色列在敘利亞採取軍事行動只是為了自衛。



《以色列時報》12日報道，以軍當日表示，他們已摧毀敘利亞86%的防空系統，總計107 個獨立防空武器和另外47個雷達，其中包括90%俄制中程防空導彈SA-17。

以色列表示，現時敘利亞境內只剩下少量防空系統，難以再對以方構成重大威脅，以色列軍機現可在該國領空自由行動。

以軍空襲敘利亞軍事設施：

法媒和路透社12日報道，布林肯向記者表示，目前美方正努力確保敘利亞不會再爆發任何額外的衝突。

對於以色列空襲敘利亞，他回應稱：「以方已交代那些行動的目的，在於試圖確保敘利亞軍隊棄置的軍事裝備不會落入危險分子手中，例如恐怖分子、極端分子等等。」

2024年12月12日，美國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在以色列特拉維夫（Tel Aviv）舉行的記者會上發表講話。（Reuters）

另外，沙利文同日赴特拉維夫（Tel Aviv）與以色列總理內塔尼亞胡（ Benjamin Netanyahu ）會晤，他在會談結束後在記者會上表示，敘利亞變天造成的權力真空或為恐怖組織提供成長空間，新政府亦可能對包括以色列在內的鄰國懷有敵意。

沙利文指出，以色列目前正試圖識別敘利亞內潛在的威脅，包括有可能威脅到以方的常規武器和大規模殺傷性武器。他又強調，美方「完全」預計以軍從戈高地進入敘利亞緩衝區只屬暫時性質。