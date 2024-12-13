特朗普接受《時代》專訪 重申擬合法範圍內出動軍隊驅逐移民
撰文：劉耀洋
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美國《時代》雜誌12月12日公布「年度風雲人物」（Time's Person of the Year），美國候任總統特朗普（Donald Trump）獲選。他在接受《時代》雜誌專訪時重申，自已將在法律允許的範圍內「最大限度」地動用軍隊，以驅逐居住在美國的非法移民。
特朗普在被問及美國法律一般禁止軍隊在國內執法時稱，他認為該法在國家被入侵時，不會阻止軍隊在境內執法，而目前的非法移民問題正是對美國的「入侵」。
特朗普強調，自己只會做法律允許的事情，但會在合法的情況下「最大限度」動用軍隊。他表示：「我認為在很多情況下，治安官和執法部門需要（額外）幫助。我將根據法律，派出國民警衛隊增援。」
他接着提到，不排除會興建新設施安置等待遣返的非法移民，但同希望進行快速驅逐，減少拘留設施的需求。
特朗普11月18日曾在社交媒體Truth Social上聲稱，自己上任後計劃宣布美國進入緊急狀態，並動用軍隊大規模驅逐國內非法移民。
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