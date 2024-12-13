歐盟：批准羅馬尼亞和保加利亞成為神根成員國 2025年1月1日生效
撰文：王海
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英國媒體報道，歐盟部長會議通過讓羅馬尼亞（Romania）及保加利亞（Bulgaria）正式成為神根（Schengen）成員國，2025年1月1日生效。日後上述兩國民眾入境歐盟其他申根簽證區將不會再有陸路審查，此舉將有助促進旅遊和貿易。歐洲申根成員國將增至29國，其中25國為歐盟成員。
路透社12月12日報道，歐盟理事會（Council of the European Union）同日決定解除與羅馬尼亞和保加利亞透過陸路往來的人流審查，2025年1月1日起實施。
據報道，這兩國自2007年加入歐盟，便同時申請成為神根成員國，但以奧地利（Austria）為首的部份歐盟國家擔心此舉將引來大量移民而反對。
去年12月歐盟理事會決定，從今年3月31日起率先放寬航空及海運免審查通關，在奧地利獲得兩國承諾加強邊境管理後，歐盟終於決定進一步放寬陸路免證通關。
報道指，神根區目前覆蓋歐洲29國及4億2000萬人口，是全球最大的自由旅行區域。在歐盟27國中，目前只剩愛爾蘭（Ireland）未加入，塞浦路斯（Cyprus）與其他申根成員國的入境管制則尚未解除。非歐盟成員國的神根成員國為冰島（Iceland）、挪威（Norway）、瑞士（Switzerland）和列支敦士登（Liechtenstein）。
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