馬克龍邀各黨領袖10日商組新政府　極右及極左料缺席

法國國民議會12月4日通過不信任動議，成功推翻上任僅3個月、由總理巴尼耶（Michel Barnier）領導的政府。法國總統府12月9日表示，總統馬克龍（Emmanuel Macron，又譯馬克宏）已邀請所有願意協調的政黨，於當地12月10日下午2時，到愛麗舍宮辦公室會面，會談目的為組建一個符合國家利益的政府。



圖為2024年12月2日，法國議會就預算案內的社會保障內容進行辯論，總理巴尼耶（Michel Barnier）宣布利用法國憲法第49.3條，在無需議會投票下讓該部份法案通過。（Reuters）

總統府表示，只有「表明處於妥協框架內」的政黨代表，才獲邀參加今次會談。路透社引述與馬克龍密切的消息人士稱，極右政黨國民聯盟（National Rally，RN）和極左翼「不屈法國」（Le France Insoumise，LFI）都不欲受邀。

法國在7月大選後，議會形成左翼、中間派及極右翼三方鼎立局面，政塌造成僵局。馬克龍花近兩個月，到9月才成功任命保守派的巴尼耶出任總理。 但12月2日，巴尼耶因2025年度的削預算案不獲支持，他援引憲法繞過議會，強行實施社會福利預算，觸發不信任投票並被推翻。