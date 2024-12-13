世衛：全球衛生總支出24年來首次下降
撰文：聯合早報
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世界衛生組織的最新資料顯示，全球2022年衛生總支出，自2000年以來首次下降。
新華社報導，世衛組織星期四（12月12日）發佈的《2024年全球衛生支出報告》顯示，2022年全球衛生總支出為9.8萬億美元（約13.17萬億新元），佔全球國內生產總值（GDP）的9.9%。這是近24年來，全球衛生總支出首次出現下降。
報告稱，2022年全球高收入、中高收入、中低收入和低收入國家組別的人均國內公共衛生支出，與2021年相比均有所下降。
此外，自付費用仍然是30個低收入和中低收入國家衛生籌資的主要來源。在其中20個國家，衛生總支出的半成以上由患者負擔，加劇了貧困。
世衛組織說，政府在衛生方面的支出，對於實現全民健康覆蓋至關重要。在全球45億人無法獲得基本衛生服務、20億人因醫療費用而面臨經濟困難的情況下，降低衛生支出在政府開支中的優先順序，可能會造成可怕後果。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
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