王毅述中國對敘利亞局勢看法：長期奉友好合作政策　從不干涉內政

根據中國外交部網站消息，12月13日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在北京與埃及外長阿卜杜勒阿提舉行外長戰略對話後共同會見記者。



有記者問及中方對當前敘利亞局勢的看法。王毅說，近期，敘利亞局勢急劇動蕩，中方對此高度關注。中國對敘利亞長期奉行友好合作政策，從不干涉敘利亞內政，尊重敘利亞人民的選擇。

王毅表示：「我們支持敘利亞境內盡早實現和平，落實安理會第2254號決議，按照『敘人主導、敘人所有』原則推進國內政治進程，通過包容性對話找到符合人民意願的重建國家方案。未來的敘利亞應堅定反對任何形式的恐怖主義和極端勢力。」

王毅指出，國際社會要切實維護敘利亞的主權和領土完整，尊重敘利亞的民族宗教傳統，讓敘利亞人民自主地作出決定。各國應當共同向敘利亞施以援手，推動解除多年來對敘利亞的非法單邊制裁，緩解敘利亞嚴峻的人道局勢。