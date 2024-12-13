加拿大商討應對美國加關稅威脅 安大略省長：或切斷對美能源出口
英國媒體報道，加拿大政府與各省長召開第二次會議，商討應對美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）威脅加徵關稅的回應策略。安大略省長（Ontario）福特（Doug Ford）警告，不排除切斷對美國五個州份能源出口。
路透社12月12日報道，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）同日與內閣官員，以及各省長舉行視像會議。
加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Christia Freeland）會後表示，各省長強烈支持對美國的不合理關稅提出有強而有力的回應。
方慧蘭指：「數位省長主動指出，他們所在省份生產和出口到美國，以及美國依賴的產品，應被作為加拿大回應的一部份，當中包括關鍵礦產和金屬。」
安大略省長福特（Doug Ford）表示，各省將全力以赴，使用一切可用手段，又警告安大略省可能會採取「報復手段」，中斷輸送到密歇根（Michigan）、紐約（New York）和明尼蘇達（Minnesota）等州份的能源出口。
據報道，美國2023年從安大略省進口電力，供應給150萬戶家庭使用，以及從艾伯塔省（Alberta）等地區每日平均進口約四百萬桶原油。
福特又指，省長們15至17日將繼續舉行會面，商討潛在的應對方案。
加拿大《國家郵報》（Naitonal Post）12日報道，加拿大向美國供應的石油比其他國家都要多。美國約60%的原油進口來自加拿大，85%的電力進口也源自加拿大。
加拿大去年向美國出售價值達1700億美元（約13216億港元）的能源產品，而加拿大同時擁有美國急需獲得的34種關鍵礦物和金屬。
加拿大總理杜魯多上月底曾前往佛羅里達州海湖莊園與特朗普會談，但未能獲得到對方承諾撤回對加拿大進口產品加徵25%關稅。特朗普因為不滿加拿大管控邊境不力，導致毒品芬太尼（fentanyl）和非法移民持續湧入美國。