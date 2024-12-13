加拿大商討應對美國加關稅威脅　安大略省長：或切斷對美能源出口

英國媒體報道，加拿大政府與各省長召開第二次會議，商討應對美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）威脅加徵關稅的回應策略。安大略省長（Ontario）福特（Doug Ford）警告，不排除切斷對美國五個州份能源出口。



路透社12月12日報道，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）同日與內閣官員，以及各省長舉行視像會議。

加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Christia Freeland）會後表示，各省長強烈支持對美國的不合理關稅提出有強而有力的回應。

加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland ）2024年7月1日在加拿大安大略省渥太華市出席加拿大國慶日慶祝活動上發表講話。（Reuters）

方慧蘭指：「數位省長主動指出，他們所在省份生產和出口到美國，以及美國依賴的產品，應被作為加拿大回應的一部份，當中包括關鍵礦產和金屬。」

安大略省長福特（Doug Ford）表示，各省將全力以赴，使用一切可用手段，又警告安大略省可能會採取「報復手段」，中斷輸送到密歇根（Michigan）、紐約（New York）和明尼蘇達（Minnesota）等州份的能源出口。

據報道，美國2023年從安大略省進口電力，供應給150萬戶家庭使用，以及從艾伯塔省（Alberta）等地區每日平均進口約四百萬桶原油。

福特又指，省長們15至17日將繼續舉行會面，商討潛在的應對方案。

2024年12月12日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau，中）和副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland，左）與各省長舉行視像會議，商討應對美國候任總統人特朗普（Donald Trump）威脅加徵關稅的回應措施。（X@JustinTrudeau）

加拿大《國家郵報》（Naitonal Post）12日報道，加拿大向美國供應的石油比其他國家都要多。美國約60%的原油進口來自加拿大，85%的電力進口也源自加拿大。

加拿大去年向美國出售價值達1700億美元（約13216億港元）的能源產品，而加拿大同時擁有美國急需獲得的34種關鍵礦物和金屬。

加拿大總理杜魯多上月底曾前往佛羅里達州海湖莊園與特朗普會談，但未能獲得到對方承諾撤回對加拿大進口產品加徵25%關稅。特朗普因為不滿加拿大管控邊境不力，導致毒品芬太尼（fentanyl）和非法移民持續湧入美國。