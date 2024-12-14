84歲佩洛西訪盧森堡期間受傷送院　美媒：疑摔倒造成髖部骨折

84歲美國眾議員、前眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）辦公室12月13日發聲明表示，佩洛西在歐洲盧森堡出席第二次世界大戰突出部之役80周年念活動時，在一次正式活動中受傷，並且已即時送院接受檢查。美媒同日引述匿名消息人士稱，佩洛西在上落樓梯時摔倒，造成髖部骨折。



路透社13日報道，佩洛西的發言人表示，佩洛西目前正在表接受醫生及醫護人員的治療，並指她之後將繼續工作，但很遺憾不會出席餘下的活動。

發言人稱：「佩洛西向參與活動退伍軍人表示謝意和讚揚，並感謝盧森堡人民在第二次世界大戰中的貢獻以及為歐洲帶來和平所發揮的作用。」

《紐約時報》同日報道，消息人士稱，佩洛西在大公宮（Grand Ducal Palace）的大理石樓梯上落時意外摔倒受傷。

與佩洛西關係密切的匿名消息人士表示，佩洛西在跌倒後造成髖部骨折。他們指，醫生相信可以透過手術修復損傷，惟目前尚不清楚是在盧森堡還是在美國進行。

2022年12月22日，時任美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在美國華盛頓國會山莊出席記者會。（Reuters）

佩洛西於2023年辭去了眾院議長職務，但她仍然繼續在眾議院擔任議員一職。她於11月再次當選眾議員，任期為兩年。

報道稱，佩洛西是本週內第2位受傷的國會資深議員，參議院領袖、82歲的麥康奈爾（Mitch McConnell）10日出席共和黨午餐會後，在國會大樓內摔倒受輕傷。