82歲麥康奈爾再次摔倒　辦公室稱國會內受輕傷已獲准恢復工作

美國史上在任時間最長的參議院領袖、82歲的麥康奈爾（Mitch McConnell），12月10日出席共和黨午餐會後，在國會大樓內摔倒， 需要接受醫療治理。將於明年1月接替出任共和黨領袖的參議員圖恩（John Thune）稱，麥康奈爾目前情況良好，正在康復中。麥康奈爾的辦公室隨後發聲明，稱麥康奈爾絆倒輕傷，臉部輕微割傷，並扭傷了手腕，已獲准恢復工作。



圖為2023年8月30日，參議院共和黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）在肯塔基州（Kentucky）受訪期間，突然出現僵住30秒、全無反應的情況。（Reuters）

美國《國會山報》（The Hill）報道，參議院共和黨會議主席巴拉索（John Barrasso）表示，麥康奈爾在午餐會後、每週新聞發布會前摔倒。《國會山報》記者看到事後多名國會職員從辦公室衝出，走到午餐會地點。麥康奈爾事後走回國會辦公室，身後跟着一支醫療隊，巴拉索陪同在側。

麥康奈爾自2007年起擔任參議院的共和黨領袖，近年健康亮起紅燈。去年曾多次摔倒，其中在3月跌倒後，更導致肋骨挫傷、腦震盪需要住院。此後曾兩次在公開記者會上出現反常行為，眾目睽睽下忽然沉默呆住20秒至30秒，臉部表情僵住。

雖然他即將卸任共和黨領袖職務，但此前表示將完成直至2026年的參議員任期。