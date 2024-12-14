路透社：特朗普團隊籲廢除申報自動駕駛車禍數據　料對Tesla有利

路透社12月13日引述一份文件稱，美國候任總統特朗普（Donald Trump）的過渡團隊建議，他上台後應廢除汽車製造商報告自動駕駛汽車發生車禍數據的要求，此舉可能會削弱政府調查和監管自動駕駛系統車輛安全的能力，對過往涉及多宗車禍、美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的美國電動車公司特斯拉（Tesla）尤其有利。



美國家公路交通安全管理局（NHTSA）規定，如果先進駕駛輔助或自動駕駛在車禍發生30秒前處於啟動狀態，汽車製造商便須要向該機構報告該意外。

特斯拉一直是NHTSA調查的目標，根據意外數據分析顯示，截至10月15日，當局調查的45宗致命事故中，該公司佔其中40宗。

圖為路透社2024年1月8日拍攝的設計圖片，可見特斯拉（Tesla）標誌被置於電腦主機板之上。（Reuters）

報道稱，國家公路交通安全管理局曾在聲明中表示，此類數據對評估自動駕駛技術的安全性至關重要。

2名前NHTSA員工則強調，如果沒有車禍回報的數據，國家公路交通安全管理局就無法輕易偵測出意外發生的原因。