敘利亞變天｜衛星圖像：俄羅斯疑似收拾當地軍事基地裝備

美國太空技術公司馬克薩爾科技公司（Maxar Technologies）的衛星圖像顯示，俄羅斯似乎正在敘利亞的一個軍事空軍基地收拾軍事裝備。



路透社報道，根據12月13日拍攝的衛星圖像，位於敘利亞沿海拉塔基亞省（Latakia）的赫梅米姆空軍基地（Hmeimim），有至少兩架安東諾夫（Antonov）AN-124運輸機的鼻頭升起。

安東諾夫AN-124運輸機為1980年代全球最大型運輸機。

馬克薩爾科技說，兩架停在機坪的An-124重型運輸機的鼻門都已開啟，準備裝載設備和貨物。附近一架Ka-52武裝直升機正在拆卸，可能準備運輸，而S-400防空部隊人員同樣正在準備從空軍基地的先前部署地點出發。

Maxar Technologies在12月13日公開的衛星圖像顯示，俄羅斯一架安東諾夫運輸機正停泊在敘利亞的一個軍事空軍基地內。（REUTERS）

另外，馬克薩爾科技表示，自12月10日以來的衛星圖像覆蓋顯示，俄羅斯位於塔爾圖斯（Tartous）的海軍基地基本沒有變化，兩艘護衛艦繼續在塔爾圖斯近海被觀察到。此海軍基地是俄羅斯在地中海唯一一個維修和補給中心。

另據英國第四頻道新聞（Channel 4 News）報道，一支由150多輛俄羅斯軍車組成的車隊沿着公路行駛，俄羅斯似乎已同敘利亞過渡政府達成協議，允許俄羅斯軍隊有序撤出敘利亞。

俄羅斯國防部沒有立即回應路透社的置評請求。

根據 Maxar Technologies在12月13日拍攝的衛星圖像顯示，俄羅斯位於敘利亞沿海拉塔基亞省的赫梅米姆空軍基地的情況。（REUTERS）

自冷戰初期以來，俄羅斯一直支持敘利亞，並於1944年承認敘利亞獨立，當時大馬士革正試圖擺脫法國的殖民統治。西方長期以來將敘利亞視為蘇聯的衛星國。

克里姆林宮表示，敘利亞巴沙爾政權倒台後，俄羅斯重點確保它在敘利亞的軍事基地和外交使團的安全。

本文獲《聯合早報》授權轉載

