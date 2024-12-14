敘利亞變天｜赴德國難民盼返鄉　僱主憂加劇勞動力短缺

外媒12月13日報道，敘利亞巴沙爾政府倒台後，德國醫療、護理、餐飲等行業的僱主深感憂慮，擔心大量敘利亞難民選擇返鄉，這將進一步加劇德國本已嚴峻的勞動力短缺問題。



法媒13日報道，德國就業研究所（IAB）的研究也證實上述憂慮。研究數據顯示，約28.7萬名敘利亞人在德國就業，其中許多人仍在參與語言學習和融合課程。

2024年12月8日，在敘利亞反政府武裝宣布推翻巴沙爾政府後，敘利亞難民在德國波恩（Bonn）上街慶祝，期間有人手持敘利亞反對派旗幟。（Reuters）

敘利亞男性在當地主要從事運輸物流、製造業、餐飲、醫療和建築等行業，而女性則在社會和文化服務領域佔據較大比重。

德國《明鏡周刊》（Der Spiegel）引述德國醫學協會的數據稱，德國現有5,758名敘利亞醫生在執業，他們在醫療資源緊張的小城鎮等地發揮着重要作用。

德國醫院協會主席加斯（Gerald Gass）說：「我們理解許多敘利亞醫生希望返回祖國，那裡也急需醫護人員。但如果他們大規模離開德國，醫療系統的人員短缺問題將不可避免。」

護理僱主協會負責人Isabell Halletz補充道，敘利亞人在護理行業的廣泛參與也是不可或缺，他們的離開將對老年護理造成「沉重打擊」。

2024年12月8日，在敘利亞反政府武裝宣布推翻巴沙爾政府後，敘利亞難民在德國波恩（Bonn）上街慶祝，期間有人手持敘利亞反對派旗幟及印有反對派標誌的衣物。（Reuters）

德國作為歐洲最大經濟體，在2015年難民潮高峰期接納約100萬敘利亞難民，此舉由時任總理默克爾（Angela Merkel）推動。雖然這些難民最初受到德國人的熱情歡迎，但其後引發的社會壓力和爭議為極右翼另類選擇黨（AfD）的崛起創造了條件。

巴沙爾政府倒台後，一些保守派和AfD政客隨即呼籲敘利亞人返回祖國，儘管當地局勢仍不穩定。這一提議讓德國企業倍感憂慮，認為這可能進一步加劇老齡化社會下的勞動力緊缺問題。

本文獲《聯合早報》授權轉載

