特朗普威脅向加拿大徵關稅　安大略省長再警告：或停美國酒類進口

在美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）多次威脅對加拿大加徵關稅後，加拿大安大略省長福特（Doug Ford）12月12日表示，倘遭美方加徵關稅，不排除切斷對美國五個州份的能源出口作為報復。他13日再警告稱，或要求該省的酒類管制機構停止進口美國酒類產品。



英國《衛報》13日報道，安大略省長福特（Doug Ford）12日曾表示，各省將使用一切可用手段反制特朗普的關稅，又警告安大略省可能會採取「報復手段」，中斷輸送到密歇根（Michigan）、紐約（New York）和明尼蘇達（Minnesota）等州份的能源出口。

對此，特朗普表現出一副不在乎的態度，並向CNBC記者表示：「如果（福特）想這樣做，我無所謂。」他接着在未標明來源的情況下稱，美國不應該每年補貼加拿大超過1,000億美元。

圖為2024年11月29日，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）親赴美國佛羅里達州，與美國候任總統特朗普（Donald Trump）會面及晚餐。（X@JustinTrudeau圖片）

因此，福特在13日再警告稱，他或會考慮要求安大略省酒類管制局（LCBO）停止購買美國的酒類產品。

報道稱，LCBO成立於1927年，是該省主要的酒類零售商，收入超過70億加元。由於當地有1500萬人口，該委員會擁有巨大的購買力，是與美方談判的重要籌碼。

路透社13日報道，加拿大副總理兼財政部長方慧蘭（Chrystia Freeland ）同日在記者會表示，如果美國對加拿大出口產品徵不合理的關稅，加拿大將做出強有力的回應。

圖為加拿大安大略省長福特（Doug Ford）2024年12月13日在社交媒體X上傳的照片，稱他與當地各市長舉行會議，一起討論如何應對日趨嚴峻的露宿者問題。（X@fordnation）

加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）11月底曾前往佛羅里達州海湖莊園與特朗普會談，但未能獲得到對方承諾撤回對加拿大進口產品加徵25%關稅。特朗普因為不滿加拿大管控邊境不力，導致毒品芬太尼（fentanyl）和非法移民持續湧入美國。