TikTok面臨「不賣就禁」　美國上訴法院駁回暫緩執行要求

TikTok及字節跳動面對在2025年1月19日實施的「不賣就禁」法律向美國哥倫比亞特區上訴法院提交緊急動議，要求暫緩執行有關法律，但遭法院12月13日駁回申請。



路透社報道，哥倫比亞特區上訴法院13日頒下判詞，指原告沒找到法院在審理上訴案期間禁止法案生效的案例，因此駁回TikTok及字節跳動的要求。

TikTok發言人之後表示，公司計劃向最高法院提出訴訟，形容最高法院長年保障美國言論自由。

根據有關法例，TikTok需要在2025年1月19日或之前與字節跳動分離，法例同時賦予美國政府權力禁止其他可能有收集美國民眾數據疑慮的外國應用程式。TikTok則警告，在沒有法院介入下，關閉TikTok將影響美國每月超過1.7億用戶。

美國司法部認為，中國持續控制TikTok對國家安全構成風險；但TikTok認為對方的描述錯誤，強調其內容建議引擎及用戶數據都是存於美國、由甲骨文（Oracle）營運的雲端伺服器，並指影響美國用戶的內容審核決定都是在美國處理。