夏威夷女詭異消失父親傷心自殺　失蹤內幕竟涉假結婚騙綠卡賺錢

30歲的Hannah Kobayashi原計劃飛往紐約進行「人生願望清單」（bucket list）之旅，但在洛杉磯轉機時她錯過了前往紐約的航班、從機場消失，自此音訊全無。其家人得知Hannah並未抵達紐約，還在Hannah手機上收到令人摸不着頭腦的短訊。



根據機場監控及警方調查，Hannah當日與一名身分不明的男子共同離開機場，幾經周轉後她又獨自入境墨西哥，警方認定她「自願失蹤」。

但據《每日郵報》報道，與Hannah同行的是阿根廷男子Alan Cacace，二人於今年10月假結婚，打算將他們在紐約旅行的照片交給移民局官員、證明婚姻的真實性以換取綠卡，而Hannah則能從中得到約3萬美元的報酬。

報道披露，這場騙局實際上是Hannah與前男友Amun Miranda共同參與。他們年初尚未分手之際，原本確實計畫要一起去紐約旅行，後來卻與從阿根廷來的Cacace及其女友Marianne搭上線，於是產生這場綠卡騙案——Hannah與阿根廷男子Cacace假結婚，Miranda與Cacace的女友假結婚。

這場紐約之旅於是變成旅行加賺外快，但還未能成行，Hannah卻與自己過去交往多年的DJ男友糾纏不清，Miranda發現後最終決定分手，讓這場旅行變得更加混亂。

Hannah的同事Desiree對《每日郵報》透露，Hannah本人對要與前男友Miranda及Marianne同行十分不滿，她告訴Cacace她會勉強騰出一天的時間來實現他的願望，餘下的時間她則去探望家人、實踐自己的願望清單。但Marianne卻因為自己男友的假結婚而感到嫉妒，與Hannah發生爭吵。

據Desiree所言，Hannah最終遇到了一些讓她無法接受的狀況，結果中斷旅行，甚至跑去了墨西哥。

她11月8日於洛杉磯轉機時離奇失蹤。12月11日，她的姐妹和母親表示已「安全發現」她；但她父親於2週多前的11月24日輕生身亡。

在尋找Hannah的過程中，她的父親Ryan Kobayashi從夏威夷飛往洛杉磯，但在11月25日於機場附近自殺身亡，據稱是「心碎過度」。