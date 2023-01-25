香港碩士女生移居英國　生活窮困壓力爆煲自殺身亡

英國近日公布一則死訊，一名香港人在移民英國後因無法應付高昂生活開支，懷疑患上心理疾病後自殺身亡。



英國《每日鏡報》報道，死者名稱Yee-King Ho，27歲。她在2022年4月移居至英國生活，在11月3日證實死亡。驗屍官在2023年的1月23日證實其自殺的消息，她的痛苦經歷亦在同日對外公開。

圖為Yee-King Ho在外國深造，實習時的照片。（Yee-King Ho LinkedIn照片）

Yee-King Ho在2017年於香港的大學畢業，並在2019年於日內瓦修畢碩士，回港後他在香港紅十字會擔任國際救濟服務幹事。2022年4月，他經過英國國民海外簽證前往英國生活，在當地一間慈善機構工作。

她搬到了里士滿，以每月900英鎊租住一間有公用廁所的廉租公寓。她與所有在倫敦生活的年輕人相同，面對低工資難以支付食宿的困境。她的家人在她死後，才從她電腦中的筆記發現她在生活上的困難：因為工資不足，只能節衣縮食；居住環境惡劣和不衛生的廁所，進一步增加其生活壓力。她在11月自殺時，已預約了準備與心理醫生見面。

驗屍官引述的聲明指出，她在9月時曾向家人表示，因擔心自己的收入無法維持在英國的生活感到焦慮，同時害怕自己會因壓力影響工作表現遭到解雇，從而失去收入，感到十分沮喪。