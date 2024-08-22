美國華裔教授「背後放冷槍」狠殺妻　子女睹血案竟說「不意外」

撰文：TVBS新聞網
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美國亞利桑納州一名華裔大學教授朱大衛（David H. Zhu，音譯），日前在家中與妻子發生激烈爭吵，沒想到竟拿出霰彈槍（shotgun），朝妻子身後開兩槍擊斃。

而且事發當下，這對夫妻的19歲女兒、14歲兒子都在家中。

美國亞利桑納州一名華裔大學教授朱大衛（David H. Zhu，音譯），日前在家中與妻子發生激烈爭吵，沒想到竟拿出霰彈槍（shotgun），朝妻子身後開兩槍擊斃。（Arizona State University官網）
美國亞利桑納州一名華裔大學教授朱大衛（David H. Zhu，音譯），日前在家中與妻子發生激烈爭吵，沒想到竟拿出霰彈槍（shotgun），朝妻子身後開兩槍擊斃。（FOX）

據《紐約郵報》、霍士新聞等報道，案發地點位於亞利桑納州Scottsdale。

47歲亞利桑納州立大學管理與創業系華裔教授朱大衛，8月17日下午6時30分左右，與妻子嚴儀娟（Susan Yijuan Yan，音譯）發生吵架爭執，盛怒之下竟趁老婆轉身時，持霰彈槍朝她背後連開2槍射殺，而且當時19歲的女兒和14歲的兒子都在家中。

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法庭文件顯示，案發後朱大衛撥打911報警電話，表示自己殺害了妻子。

警方到達現場後，發現主臥室前一名女子，背部有兩處槍傷，她被立即送往附近醫院搶救，但仍因傷重不治。

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嫌疑犯朱大衛被捕，並被指控犯有一級謀殺罪。

兩個孩子指出，槍案發生時父母曾「尖叫打架」，但對於父親槍殺母親並不意外，警方仍在調查命案原因。

警方表示，朱大衛則辯稱自己並非故意殺人，當時的意圖只是想嚇唬妻子，槍枝瞄準的是妻子身後的牆壁。

另外，法院已裁定保釋金100萬美元（約779萬港元），但目前無人為他辦理保釋手續。

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事後亞利桑那州立大學也證實，朱大衛自2009年起就在學校任職至今，目前朱大衛已遭停職，並禁止進入校園。

不少學生得知消息後，非常震驚和害怕，無法相信教授會槍殺妻子，並被指控謀殺罪。

朱大衛畢業於中國頂尖學府南開大學，赴美留學攻讀博士並取得密西根大學博士學位，並在美國大學教書、置產，結婚生子，堪稱「美國夢」典範，如今卻毀在自己手中。

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