印度電影首映式人踩人1死1重傷　影帝因過失殺人被拘捕

印度影帝Allu Arjun上週突然現身一家戲院謝票，引發大批影迷到場一賭風采，卻演變成人踩人事件。現場一對母子1死1重傷。警方後逮捕戲院老闆與兩名員工，而Arjun也被指突然現身、引起混亂，於13日因過失殺人罪而被拘捕，目前已保釋出獄。



本月4日晚，Arjun在印度泰倫加納邦（Telangana）海德拉巴（Hyderabad）市出席電影首映式。當Arjun在保鑣陪伴下現身時，現場秩序徹底失控，激動的人群中發生人踩人事件，一名35歲女性及其9歲兒子因窒息被帶離人潮並送院，女子最終不治身亡，兒子也在混亂中身受重傷，目前仍在接受治療。

據當地警方，當晚劇院管理人員或演員團隊都沒有就這一安排提前通知，Arjun到訪時，現場觀眾急於靠近、湧入戲院，其私人保全團隊又開始推擠人群，使得情況更加惡化。

死者家屬向Arjun提出訴訟，警方則對Arjun及其保全團隊、戲院管理者立案調查，最終Arjun為此遭到警方上門逮捕。

在印度，涉及大量人群的意外屢見不鮮，鬆懈的安全措施和不善的人群管理曾導致死亡。但像這樣逮捕大明星的情況並不常見。

14日Arjun或保釋後召開新聞發布會澄清，稱他完全不知道人潮會擴大到這種程度：「我甚至不知道外面的情況，直到後來有人通知我。」

他對事件表示難過，稱：「這是一場沒有人想發生的悲劇，我們都有份悲痛」，但也表示事件完全是無心之失，並非他所能控制。

Allu於意外發生後於社交網站慰問死者家人，承諾會向他們提供250萬盧比（約23萬港元）支援，並會負責受傷遇害男童的醫療開支。