醫療失誤｜印度女不明原因腹痛2年多　醫生竟在結腸發現一把剪刀

誇張醫療失誤！印度一名婦女因為腹部持續疼痛而就醫，醫生意外竟在她的結腸裡發現一把醫療用剪刀，令眾人看傻了眼。



據英國鏡報報道，這名來自中央邦的44歲婦女卡姆拉白（Kamla Bai） 在2022年的2月曾接受手術切除胃部的癌症腫塊，手術雖然成功，但卡姆拉自那起就持續腹痛。

卡姆拉做了各種檢查，最後才在她的結腸裡發現一個金屬物體，結果證實是2年前的醫院外科團隊在手術過程中在她腹部留下的一把剪刀。（示意圖，amazon.com）

為了找出病因，卡姆拉看了許多醫生，也在醫院中做了各種檢查，最後才在她的結腸裏發現一個金屬物體，結果證實是醫療用剪刀，2年前的醫院外科團隊在手術過程中似乎不小心在她的腹部留下了一把剪刀。

卡姆拉的家人現在要求對相關醫療人員出面說明並負責，他們說，卡姆拉在過去兩年裏一直經歷着難以忍受的腹痛，而且隨着時間的過去，情況變得更加嚴重。儘管接受了多次醫學檢查、治療和諮詢不同的醫生，但她不適的根本原因仍未被診斷出來，令她痛苦不堪。

在印度，類似的體內異物案例時有所聞。今年6月，醫生從一名男子的胃裏取出一個塑膠瓶，他們感到很困惑，不懂為什麼男子的胃裏會有塑膠瓶，而他本人卻毫不知情。

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