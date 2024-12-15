前曼城球員卡韋拉什維利當選格魯吉亞新總統　現任總統：不會下台

格魯吉亞中央選舉委員會12月14日宣布，親俄執政格魯吉亞夢想黨（Georgian Dream party）提名的總統候選人、前英超球隊曼城（Manchester City）球員卡韋拉什維利（Mikheil Kavelashvili）當選新總統。現任總統祖拉比什維利（Salome Zourabichvili）則表示，現在由執政黨領導的國會並不合法，強調自已在任期結束後不會下台。



路透社和英國廣播公司（BBC）14日報道，屬象徵性質的格魯吉亞總統是由議員和地方政府代表組成的選舉團選出，卡韋拉什維利是這次選舉唯一的候選人。在反對派的杯葛下，有225名選民出席投票，其中224人支持他。

卡韋拉什維利曾是一名職業足球員，曾在1990年代效力曼城。他2016年作為格魯吉亞夢想黨代表成為國會議員，至11月獲推舉為總統候選人。

2024年12月14日，格魯吉亞首都第比利斯（Tbilisi），在代表們投票選舉新總統之際，現任總統祖拉比什維利（Salome Zourabichvili）走出國會大樓。（Reuters）

報道稱，卡韋拉什維利有強烈的反西方取態，曾在公開演講中聲稱西方情報機構正在試圖將格魯吉亞捲入與俄羅斯的戰爭，他本人也是具親俄反西方立場、極右翼國民力量黨（People’s Power party）的領導人。

即將卸任的祖拉比什維利則表示，由於10月國會選舉中涉舞弊行為，現在由格魯吉亞夢想黨領導的國會並不合法，並強調自已在任期結束後繼續擔任總統。

反對派也表示，在卡韋拉什維利就職後，他們仍將繼續視祖拉比什維利為合法總統。

2024年12月14日，格魯吉亞首都第比利斯（Tbilisi），格魯吉亞夢想黨（Georgian Dream party）提名的總統候選人、前英超球隊曼城（Manchester City）球員卡韋拉什維利（Mikheil Kavelashvili）當選新總統。圖為他在當選後展露出笑容。（Reuters）

格魯吉亞夢想黨10月27日勝出國會選舉，但反對派指選舉遭俄羅斯干預，杯葛新一屆國會。執政黨總理科科巴希澤（Irakli Kobakhidze）11月28日宣布，將暫停加入歐盟的談判4年，觸發反政府示威。