尹錫悅遭彈劾　美國讚韓國展民主韌性　歐盟籲有序迅速解決危機

韓國會12月14日以204贊成票，成功通過彈劾總統尹錫悅的議案。對此，美國務卿布林肯同日讚揚，彈劾一事展現出韓國民主制度的力量。歐盟發言人希佩爾（Anitta Hipper）則呼籲，希望韓國迅速有序地解決目前的政治危機。



路透社與英國《衛報》14日報道，美國駐韓國大使戈爾德貝里（Philip S. Goldberg）在國會通過彈劾後發聲明表示，美國支持當地的民主及憲政進程，並強調美方對朝鮮半島地區的和平與安全承諾堅定不移。

布林肯同日在約旦受訪時表示，他們看到韓國目前正遵循其憲法規定和平地處理危機，這正正展現其民主韌性。

距外，希佩爾指出，歐盟已注意到韓國會彈劾尹錫悅的決定，韓方當前首要任務是確保根據憲法，迅速且有序地解決這場政治危機。

2024年12月14日，韓國總統尹錫悅在首爾的總統官邸向全國發表演說。（Reuters）

目前尹錫悅已被即時停職，將交由憲法法院作最後裁決。若尹錫悅遭憲法法院裁定彈劾案成立，或他最後自行請辭，政府須按照憲法規定，在60天內舉行大選。