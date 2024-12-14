尹錫悅遭韓國會彈劾　去留交由憲法法院定奪

韓國國會12月14日第二度表決彈劾總統尹錫悅的議案，最終以204票贊成、85票反對，成功達通過的200票最低門檻。尹錫悅因此被即時停職，但這不等於他需要即時下台，而是交由憲法法院作最後定奪。



彈劾案第二度在國會表決前，韓國傳媒一度指執政國民力量黨決定投反對票，令外界憂慮議案或無法通過。不過最終有多名執政黨成員倒戈，尹錫悅最終難逃遭彈劾的結果。

尹錫悅的去留將交由憲法法院審理，期間總理韓德洙代為執行總統職務，直至憲法法庭作出裁決。

韓國總統尹錫悅12月14日遭國會彈劾，首爾集會的民眾隨即慶祝。（Reuters）

不過報道指，憲法法院原本由9名法官組成，但目前僅有6名法官在任，有3名法官從缺。憲法法院已放寬至僅須7人就能審理彈劾案，國會議長在表決後亦重申會盡快安排委任法官。

韓國總統尹錫悅發布戒嚴令，成為他遭彈劾的導火線。（REUTERS）

若尹錫悅遭憲法法院裁定彈劾案成立，或他最後自行請辭，韓國政府都須按照憲法規定，在60天內舉行大選

韓國史上僅1名總統遭彈劾下台 尹錫悅曾負責調查朴槿惠

圖為2022年5月10日，韓國前總統朴槿惠出席新任韓國總統尹錫悅的就職禮。（Getty Images）

尹錫悅如今成為韓國史上第三位面臨彈劾的總統。

韓國國會過去曾通過彈劾時任總統盧武鉉及朴槿惠，憲法法院分別在63天及91天後做出裁決，盧武鉉的彈劾案遭駁回，保住總統職務。朴槿惠的彈劾案則獲得通過，成為韓國史上唯一一位遭彈劾下台的總統，而尹錫悅曾參與對朴槿惠的調查，如今他卻面臨同一介運，可謂相當諷刺。