多間廉航被指濫收費用 遭西班牙罰款逾14億元
撰文：張子傑
出版：更新：
西班牙消費者權益部11月22日宣布，向瑞安航空（Ryanair）及伏林航空（Vueling Airlines）等廉航開出合共1.79億歐元（約14.5億港元）罰單，指對方濫收行李費用等行為損害消費者權益。
路透社報道，消費者權益部的聲明指，遭罰款的航空公司包括瑞安、伏林、易捷航空（EasyJet）、挪威航空（Norwegian Air）及Volotea，這些廉航向體積較大的隨身行李、座位安排、登機櫃位列印登機證時都要求乘客「課金」，並在機上購物時拒絕現金交易等，形容這些情況都損害消費者權益。
消費者組織曾在5月披露西班牙當局向這些廉航罰款1.5億歐元一事，不過消費者權益部當時沒有證實消息，直到今次才公布細節，並駁回航空公司的上訴。
其中遭到重罰1.08億歐元的瑞安航空批評罰款沒有理據和違反歐盟法例，形容是西班牙消費者權益部的政治手段，揚言會向法院上訴。
美國大型廉航精神航空申請破產 總債務高達700億元搭廉航行李被偷 女子靠Apple Watch成功找到 犯人竟是機場員工日本廉航推出「和牛手信」一條龍服務 冀拓新客源＋促銷土耳其廉航推出「成人艙」 乘客不受兒童騷擾 享受耳根清靜旅程