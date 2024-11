多間廉航被指濫收費用　遭西班牙罰款逾14億元

西班牙消費者權益部11月22日宣布,向瑞安航空(Ryanair)及伏林航空(Vueling Airlines)等廉航開出合共1.79億歐元(約14.5億港元)罰單,指對方濫收行李費用等行為損害消費者權益。



路透社報道,消費者權益部的聲明指,遭罰款的航空公司包括瑞安、伏林、易捷航空(EasyJet)、挪威航空(Norwegian Air)及Volotea,這些廉航向體積較大的隨身行李、座位安排、登機櫃位列印登機證時都要求乘客「課金」,並在機上購物時拒絕現金交易等,形容這些情況都損害消費者權益。

圖為2024年5月3日,兩架停泊在西班牙馬拉加機場的瑞安航空飛機。: Two Ryanair Boeing 737-8AS passenger planes taxi on a runway at Malaga-Costa del Sol airport, in Malaga, Spain, May 3, 2024. (REUTERS)