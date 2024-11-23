多間廉航被指濫收費用　遭西班牙罰款逾14億元

西班牙消費者權益部11月22日宣布，向瑞安航空（Ryanair）及伏林航空（Vueling Airlines）等廉航開出合共1.79億歐元（約14.5億港元）罰單，指對方濫收行李費用等行為損害消費者權益。



路透社報道，消費者權益部的聲明指，遭罰款的航空公司包括瑞安、伏林、易捷航空（EasyJet）、挪威航空（Norwegian Air）及Volotea，這些廉航向體積較大的隨身行李、座位安排、登機櫃位列印登機證時都要求乘客「課金」，並在機上購物時拒絕現金交易等，形容這些情況都損害消費者權益。

圖為2024年5月3日，兩架停泊在西班牙馬拉加機場的瑞安航空飛機。: Two Ryanair Boeing 737-8AS passenger planes taxi on a runway at Malaga-Costa del Sol airport, in Malaga, Spain, May 3, 2024. （REUTERS）

消費者組織曾在5月披露西班牙當局向這些廉航罰款1.5億歐元一事，不過消費者權益部當時沒有證實消息，直到今次才公布細節，並駁回航空公司的上訴。

其中遭到重罰1.08億歐元的瑞安航空批評罰款沒有理據和違反歐盟法例，形容是西班牙消費者權益部的政治手段，揚言會向法院上訴。