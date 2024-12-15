大熊貓「星秋」「怡蘭」抵達澳洲　旅居阿德萊德10年

大熊貓「星秋」「怡蘭」12月15日由中國運抵澳洲阿德萊德（Adelaide），之後會在阿德萊德動物園展出，亦是中澳大熊貓保護的新一輪合作研究。



新華社報道，「星秋」及「怡蘭」前往澳洲前，阿德萊德動物園派專人到中國大熊貓保護研究中心都江堰基地參與牠們的飼養工作，以盡快把握兩隻大熊貓的性格和喜好。而在長達11小時航程中，中方為牠們準備新鮮竹子、竹筍、蔬果和特製窩頭及飲用水，中澳雙方還派出經驗豐富的飼養員和獸醫專家隨機陪同。

「星秋」及「怡蘭」抵達阿德萊德動物園後，隨即進行隔離檢疫。根據中澳的協議約定，2隻大熊貓將在澳洲生活10年。

圖為2024年12月12日，在中國大熊貓保護研究中心都江堰基地拍攝的大熊貓「星秋」。（新華社）

雄性大熊貓「星秋」在2020年9月出生，性格活潑好動；雌性大熊貓「怡蘭」2021年8月出生，性格文靜優雅。

新一輪中澳大熊貓國際合作將在此前基礎上繼續加強雙方在飼養管理、繁育研究、疾病防治、科普教育、文化宣傳等領域的合作。中國駐阿德萊德總領事李東14日表示，通過共同履行保護大熊貓責任，中澳人民心靈更加相通，大熊貓為兩國關係發展作出獨特貢獻。

圖為2024年12月12日，大熊貓「怡蘭」前往澳洲前，在中國大熊貓保護研究中心都江堰基地內活動。（新華社）

阿德萊德動物園是澳洲第二古老的動物園，中澳在2009年啟動大熊貓保護研究合作，「網網」和「福妮」到阿德萊德動物園安家落戶，成為南半球唯一一對大熊貓，直到今年11月才返回中國。牠們在澳15年期間，一共吸引500多萬遊客和50多萬學生到動物園一睹風采。