日本和歌山大熊貓「楓濱」4歲生日　慶生表演花式地上打滾｜有片

香港進來有一股「熊貓熱」，原來日本也不例外。據日本媒體報道，和歌山縣「冒險世界主題公園」（Adventure World）內的雌性大熊貓「楓濱」11月22日迎來4歲生日。飼養員送上了代表年齡的數字「4」和四葉草形狀的冰塊作為禮物。欣喜若狂的楓濱在冰塊上表演花式地上打滾，既調皮又得意。



冒險世界主題公園上載影片，為4歲生日的「楓濱」慶祝生日：

據共同網的報道，「楓濱」生於2020年，是在冒險世界出生的第17隻大熊貓。該主題公園目前共飼養4隻大熊貓。

冒險世界為楓濱提供翻新過的遊樂設施，楓濱玩得不亦樂乎：

當天出現在室外運動場的楓濱在飽餐一頓喜愛的竹子後，將冰塊抱著或滑著玩耍。飼養員新谷希未代笑瞇瞇地表示：「本來覺得她稍微長大了一些，還是很調皮呢。希望今後也健健康康的。」

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「楓濱」出生時正值新冠疫情，來自中國的大熊貓繁殖研究人員無法赴日協助，其出生是首次完全由冒險世界的日本工作人員負責。「楓濱」目前體重約為100公斤。