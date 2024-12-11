比利時三隻大熊貓送回中國 粉絲冒寒風送別
撰文：聯合早報
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在比利時動物園出生的三隻大熊貓「天寶」、「寶弟」和「寶妹」送回中國，標誌着兩國大熊貓保護計劃的重要里程碑。
新華社報導，送別儀式星期二（12月10日）舉行。儘管寒風凜冽，仍有近千人聚集在動物園，與這三隻大熊貓依依惜別。
在告別儀式上，中國駐比利時大使費勝潮回顧大熊貓作為中比友誼橋樑的重要作用，也表達對大熊貓回國的美好祝願。
他說，大熊貓三兄妹將帶着比利時的友好情誼，前往中國四川碧峰峽大熊貓基地。「我們會時刻關注它們的生活狀況，也歡迎朋友們去中國旅遊，到它們的新家實地探望。」
比利時天堂動物園園長董博接受採訪時說，大熊貓將帶着比利時人民的祝福回到中國，繼續傳遞友誼的火種。
簡短而溫馨的告別儀式結束後，載有三隻大熊貓的車輛緩緩駛出動物園，人們紛紛揮手告別。
2014年2月，大熊貓「星徽」和「好好」從中國遠赴比利時。在比利時期間，「好好」於2016年誕下「天寶」，並於2019年產下龍鳳胎「寶弟」和「寶妹」。按照中比雙方協定，「星徽」和「好好」將繼續留在天堂動物園，直到2029年。
本文獲《聯合早報》授權轉載。
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