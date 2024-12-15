特朗普內塔尼亞胡通話談敘利亞局勢 約旦舉行多國外長會議
撰文：莊勁菲
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以色列傳媒報道，美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）12月15日與以色列總理內塔尼亞胡（ Benjamin Netanyahu ）通電話，討論敘利亞局勢發展和加沙問題。另一方面，約旦喀巴（Aqaba）14日起舉行外長會議討論敘利亞問題，美國、土耳其和伊拉克等阿拉伯國家外長參與。
以色列 i24NEWS 電視台與《耶路撒冷郵報》報道，15日下午特朗普與內塔尼亞胡通電話，討論加沙人質交換協議、以軍在加沙的軍事活動以及敘利亞局勢等問題。
《衛報》報道，有關敘利亞問題的部長級會議14日在約旦喀巴舉行，約旦、伊拉克等阿拉伯國家和土耳其外長出席。
會議後發表的聯合聲明中，來自美國、土耳其、歐盟和阿拉伯國家的外交官「確認在敘利亞人民歷史上的這個關鍵時刻全力支持敘利亞人民，建立一個更加充滿希望、安全與和平的未來」 ；並呼籲敘利亞通過透明程序建立一個「包容的、非宗教派別的、有代表性的政府」，並尊重人權。
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