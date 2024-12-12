外媒：俄羅斯或未來數天內　再向烏克蘭發射「榛樹」導彈

路透社12月11日引述一名美國官員稱，俄羅斯可能在未來幾天內再向烏克蘭發射射「榛樹」（俄語：Oreshnik）新型中程高超音速導彈，但美方並不認為該武器會改變戰爭的局勢。



該美國官員表示，美國在作出分析評估後，不認為「榛樹」導彈能改變俄烏戰場的「遊戲規則」，而單純只是俄方又一次企圖恐嚇烏克蘭。

2024年11月24日，烏克蘭在一個秘密地點展示了一枚彈道飛彈的部份殘餘部件，聲稱是屬於俄軍21日用於攻擊烏方的「榛樹」（俄語：Oreshnik）新型中程高超音速導彈。（Reuters）

報道提到，有西方專家表示，「榛樹」導彈新穎之處，在於它能攜帶多個彈頭，同時攻擊不同的目標。

然而該美國官員認為「榛樹」導彈本質上屬實驗性質，其彈頭比俄軍在烏克蘭部署的其他導彈還要小，因此威力或未有如外界宣稱復大，而且俄方可能只擁有少量「榛樹」導彈。

圖為2024年11月21日，烏克蘭中部城市第聶伯羅（Dnipro）遭俄羅斯導彈攻擊，有建築物遭擊中起火。（Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region/Handout via REUTERS）

俄羅斯11月21日向烏克蘭第聶伯羅市（Dnipro）成功發射一枚「榛樹」導彈，擊中烏克蘭境內一座軍事設施。總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）其後稱，將持續測試有關武器系統，以回應烏克蘭對俄羅斯領土的攻擊。