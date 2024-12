外媒：俄羅斯或未來數天內　再向烏克蘭發射「榛樹」導彈

路透社12月11日引述一名美國官員稱,俄羅斯可能在未來幾天內再向烏克蘭發射射「榛樹」(俄語:Oreshnik)新型中程高超音速導彈,但美方並不認為該武器會改變戰爭的局勢。



該美國官員表示,美國在作出分析評估後,不認為「榛樹」導彈能改變俄烏戰場的「遊戲規則」,而單純只是俄方又一次企圖恐嚇烏克蘭。

報道提到,有西方專家表示,「榛樹」導彈新穎之處,在於它能攜帶多個彈頭,同時攻擊不同的目標。

然而該美國官員認為「榛樹」導彈本質上屬實驗性質,其彈頭比俄軍在烏克蘭部署的其他導彈還要小,因此威力或未有如外界宣稱復大,而且俄方可能只擁有少量「榛樹」導彈。

圖為2024年11月21日,烏克蘭中部城市第聶伯羅(Dnipro)遭俄羅斯導彈攻擊,有建築物遭擊中起火。(Emergency Service of Ukraine in Dnipropetrovsk region/Handout via REUTERS)