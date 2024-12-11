衛星圖顯示俄羅斯軍艦駛離敘利亞　至少3艘近海待命

據路透社當地時間12月10日報道，衛星圖像顯示，在敘利亞（Syria）巴沙爾政府（Bashar al-Assad，又譯阿薩德）突然倒台後，俄羅斯海軍艦艇已離開敘利亞海岸塔爾圖斯的俄軍基地，其中一些艦艇已在近海下錨。



美國行星實驗室公司（Planet Labs）於12月9日拍攝的圖像顯示，俄羅斯地中海艦隊中至少有三艘艦艇，包括兩艘導彈護衛艦和一艘油輪，停泊在塔爾圖斯西北約13公里處。其餘艦艇，在衛星圖像上則無法立即定位。對此，俄羅斯國防部沒有立即回應路透社的置評請求。

2024年12月9日，敘利亞塔爾圖斯，圖為衛星拍下俄羅斯軍艦駛離敘利亞近海的照片，其中至少3隻軍艦（紅圈位置）在近海待命。（Planet Labs Via Reuters）

此前12月5日拍攝到的衛星圖像顯示，俄羅斯在塔爾圖斯海軍基地部署了五艘水面艦艇和一艘潛艇，當時所有這六艘艦艇都在基地內。而12月9日的衛星圖像則證實了一名俄軍事博主「Rybar」此前發布的消息，即出於安全考慮，這些艦艇已離開塔爾圖斯基地，並在海岸附近待命，而離開時間大約在12月6日至12月9日之間的某個時間段。

當地時間12月8日，在攻佔首都大馬士革之後，敘利亞反對派武裝人員在電視講話中稱已「推翻巴沙爾政權」。路透社稱，作為數十年來巴沙爾政權的長期盟友，俄羅斯現在正尋求同敘反對派達成協議，以保證兩個具有重要戰略意義的軍事基地的安全。

位於塔爾圖斯的海軍基地（Tartus naval base）和位於赫梅米姆的空軍基地（Khmeimim Air Base）是俄羅斯在敘利亞最重要的兩個軍事基地。在過去的幾年當中，這兩個基地可以說是俄羅斯在東地中海地區的立足點。

2011年敘利亞內戰爆發後，敘利亞政府軍曾一度難以抵擋各方反對派和極端組織武裝的攻勢。但自2015年俄羅斯展開空襲和地面行動之後，敘利亞政府軍在俄羅斯、伊朗和黎巴嫩真主黨的大力支持下逐漸穩定了局勢。俄羅斯也因此在敘利亞獲得了極大影響力。

對俄羅斯而言，敘利亞長期以來都是俄羅斯在中東最重要的經濟、政治和軍事的合作夥伴。位於敘利亞的塔爾圖斯海軍基地更是俄羅斯在地中海地區唯一的軍事基地。俄羅斯可以通過它來向中東、非洲等地區投射影響力，並監視周邊北約軍隊的活動。赫梅米姆空軍基地則是俄羅斯向周邊發動軍事行動的關鍵支撐。

圖為敘利亞總統巴沙爾（左）與俄羅斯總統普京（右）。（Reuters）

據塔斯社當地時間12月9日報道，敘利亞當地的一名消息人士透露，反對派武裝已經完全控制了俄羅斯軍事基地所在的拉塔基亞省。這位消息人士表示，當前反對派武裝並未、也沒有計劃入侵位於塔爾圖斯和赫梅米姆的俄軍基地，「這些基地運行正常」。有目擊者表示，有進入城鎮的武裝分子對空鳴槍，但沒有直接威脅俄羅斯軍人。

另據半島電視台報道，儘管分兵至俄烏前線讓俄羅斯駐紮在敘利亞的軍力下降，但截至2023年，俄羅斯仍然在敘利亞維持了105個軍事設施的運行。

因此，巴沙爾政權的倒台可能將對俄羅斯維持在中東的軍事存在造成嚴重打擊。美國智庫「戰爭研究所」（ISW）當地時間12月8日發布報告表示，「失去在敘利亞的基地將嚴重影響俄羅斯向地中海投射力量的能力，並可能會擾亂俄羅斯的後勤補給和俄軍在非洲的軍事行動」。

2024年12月9日，敘利亞塔爾圖斯，圖為衛星拍下俄羅斯軍艦駛離敘利亞近海的照片。（Planet Labs Via Reuters）

西北大學中東研究所副教授王晉也告訴觀察者網，未來一段時間，敘利亞有走向「利比亞化」的可能，即局勢動盪、衝突升級，以及外部勢力干預可能會導致該國局勢複雜化，使之成為大國博弈的戰場。巴沙爾下台後，美國在敘利亞的角色仍然存在，但也會面臨敘利亞新上台的各個派別的攻擊，而俄羅斯則可能要觀察新的局勢，尤其是敘各派別對塔爾圖斯和赫梅米姆這兩個軍事基地的態度。

對於敘利亞局勢的急劇變化，俄羅斯外交部當地時間12月8日在官方網站上發表聲明表示：俄羅斯呼籲所有有關各方放棄使用暴力，通過政治努力解決所有治理問題——在這方面，俄羅斯聯邦與敘利亞所有反對派團體保持聯繫。俄羅斯駐敘利亞軍事基地已經處於高度戒備狀態，目前其安全沒有受到嚴重威脅。

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