港男涉偷運逾600公斤冰毒入境澳洲　判監11年當中7年半禁假釋

澳洲維多利亞省法院12月12日充一宗販毒案，判處兩名男子監禁。當中包括一名現年33歲的香港男子，他被判11年監禁，當中7年零6個月不得假釋。兩人被指以茶包及廁紙掩飾，將逾600公斤俗稱「冰毒」的甲基安非他命偷運入境澳洲，市值近5.6億澳元（約27.7億港元）。馬來西亞籍被告被判處5年6個月監禁，3年內不得假釋。



兩人被指與另外兩名中國籍男子，於去年10月11日在墨爾本被捕。被判刑的兩人，分別於今年7月和10月認罪，罪名是試圖持有商業數量的邊境管制毒品。

法院指出，相關冰毒從馬來西亞寄出，去年10月4日通過海運抵達墨爾本。當局在X光檢查期間發現，這批貨物以茶包掩飾，每袋重1公斤，它們還被藏在一批衛生紙內。截至去年緝獲時，這一數量的冰毒相當於超過620萬份街頭交易，估計市值為5.598億澳元。

多個部門展開調查，發現這幾人在案中扮演各種角色。該名香港公民在墨爾本機場試圖登機離開澳洲時被捕，而該名馬來西亞公民則在一處房產中被捕。案中另有兩名中國公民被捕，仍在法庭接受調查，並將於明年接受審判。