斐濟7人疑假酒中毒送院　受害親屬：事件頻發或引恐慌

自老撾11月22日發生假酒中毒致6名遊客身亡後，斐濟再有7名遊客12月14日在渡假村疑似因飲下假酒感到不適送院治療，包括4名澳洲人。有受害遊客親屬在接獲消息受驚，指因近期頻發的假酒中毒事件令人精神緊繃，或引起恐慌。



4名澳洲人中有2人情況較輕，獲準在週一出院。David Sandoe是獲準出院2人的親屬，他指自己，在收到19歲的孫女和49歲女兒因飲下酒精飲料後感到不適的訊息後，感到「脊背發涼」，因這令他回想起上月老撾的假酒中毒事件。當時有2名澳洲人不治身亡，均為19歲女性。

斐濟衛生部門表示，送院7人年齡介乎18至56歲，還包括1名美國人與2名居住在斐濟的外籍人士，他們起初被送往附近的錫加託卡醫院（Sigatoka Hospital），後因病情嚴重轉至勞託卡醫院（Lautoka Hospital）。

圖為事發渡假村Warwick Resort網站上載的圖片。（Warwick Resort）

斐濟政府指為偶發事件，僅有7人因此送院。澳洲財長查默斯（Jim Chalmers）表示，當局正協助受影響人士及其家人，斐濟警方已介入調查。澳洲政府還更新對斐濟的旅遊警示，警告澳洲人旅行時有酒精中毒的風險。