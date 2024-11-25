老撾（另譯寮國）觀光小鎮萬榮（Vang Vieng）近日爆發假酒中毒案，多名背包客因誤飲加入甲醇的酒精飲品，導致6人不幸身亡，引發國際關注。



根據無國界醫生組織，由於甲醇的外觀、氣味和味道與普通酒精相似，很難察覺其存在，每年有數千人甲醇中毒，其中20至40%的受害者不幸喪生。

對此，專家給出方法教大家如何防範。

老撾假酒中毒事件6遊客死亡 如何避免喝到甲醇？專家教這樣保命（01製圖）

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甲醇是什麼？

阿德萊德大學藥理學和毒理學家穆斯格雷夫（Ian Musgrave）博士在《對話》雜誌上撰文指出，甲醇和乙醇一樣都是酒精，皆為無色、易燃液體，差別在於甲醇通常存在於工業和家用產品中，包括擋風玻璃清潔液、防凍液和燃料，人類不能安全飲用。

儘管甲醇和乙醇都被歸類為醫用酒精，但它們在人體內的分解方式不同。莫納什大學法醫學系主任蘭森（David Ranson）教授表示，幫助人體分解和排出啤酒等普通酒精的酶，與甲醇反應會產生甲醛和甲酸，對人體細胞有毒。

可自行檢測飲品是否含甲醇嗎？

目前還沒有商業化的家用測試或便攜式設備可以檢測甲醇，但穆斯格雷夫博士表示，常見的實驗室技術可以檢測甲醇。其中一種方法是使用「氣相色譜-質譜法」（gas chromatography–mass spectrometry），根據化學物質的大小、化學性質和揮發性來分辨。

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另一種方法是將樣品與重鉻酸鈉（sodium dichromate）和硫酸的化學溶液混合。如果只是乙醇，就會散發出水果氣味；但如果是甲醇，就會聞到刺鼻和刺激性氣味。

然而，氣相色譜-質譜儀套件非常昂貴，價值「數萬美元」，旅行者也更不可能現場做實驗。

手邊沒工具測怎辦

瑞士蘇黎世聯邦理工學院的研究人員正在開發一種基於智能手機的便攜式甲醇檢測系統，可以像酒測器一樣嗅探液體中的甲醇蒸氣。這種手持式感測器尚未商業化，但可能很快就能幫助消費者、政府部門和醫療工作者篩查甲醇。

穆斯格雷夫也建議，最安全的做法是去信譽良好的酒吧，只喝自己開封的密封酒精飲料。

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