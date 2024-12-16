美國加州罕見龍捲風5傷 汽車房屋損毀 三藩市史上首次警報
撰文：莊勁菲
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在發出海嘯預警兩週後，美國加州北部12月14日刮起罕見強力龍捲風，至少5人受傷，龍捲風吹翻車輛、摧毀房屋，造成大規模停電。三藩市（San Francisco，又譯舊金山）市中心發布有史以來首次龍捲風警報。
《紐約時報》報道，14日凌晨5時左右，三藩市向居民手機發出警告，提醒他們即將到來的龍捲風。霍士新聞報道，當日下午1時40分龍捲風來襲。
美國國家氣象局（NWS）表示，三藩市似乎沒有遭受龍捲風襲擊，但附近的聖克魯斯縣（Santa Cruz County）遭吹襲，有電線倒塌，引發車禍；該州斯科茨谷市（Scotts Valley）5人受傷、數輛汽車被吹翻；蒙特雷縣（Monterey）至索諾瑪縣（Sonoma）一帶逾20萬人因暴風遭遇停電。
加州龍捲風的照片和影片在社交平台X瘋傳，在一段影片中，可以見到市民駕車遭遇強風吹襲，以及龍捲風在樹林中盤旋，還有道路上的車輛被砸中。
NWS將本次龍捲風歸類為「中等損害程度」的EF1，預計風速最高可達每小時90英里（約145公里）。
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