美國多州出現不明無人機　特朗普提名國安顧問預警：凸顯安全漏洞

美國當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）任命的白宮國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）12月15日說，新澤西州和其他美國州出現大量無人機目擊事件，凸顯了美國空域安全存在需要彌補的漏洞。



路透社報道，白宮、聯邦調查局（FBI）和國土安全部官員14日強調，目擊者近期在新澤西州和附近州報告的無人機目擊事件大多涉及有人駕駛飛機，沒有任何構成國家安全威脅的證據。

美國多人舉報上空出現「神秘無人機」，圖為新澤西州議員Andy Kim在社交網站上傳的影片截圖（影片截圖）

但包括一些民主黨同僚在內的立法者，對政府在緩解公眾擔憂方面沒有更透明和更積極表示沮喪。

沃爾茲星期天接受哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞《面向全國》訪問時說，美國人對拜登政府沒有清楚交代他們掌握的無人機報告信息感到愈來愈沮喪。

他說：「無人機問題顯示聯邦機構之間存在漏洞，國土安全部、地方執法部門和國防部之間的權限存在漏洞。

「特朗普總統說過，要在美國建造一個『鐵穹』（Iron Dome）導彈防禦系統。我們也需要應對無人機，而不僅是應對敵對方的高超音速導彈。」

沃爾茲所指的是以色列的一套防空系統。以色列的鐵穹防禦系統是在美國支持下開發的機動防空系統，旨在攔截危及人口稠密地區的短程火箭和炮彈。

新澤西州11月中旬開始出現無人機目擊事件，最近幾天的目擊事件已擴大到馬里蘭州、馬薩諸塞州和其他美國州。目擊事件引起媒體的關注，並促使臉書平台創建了一個名為「新澤西州神秘無人機 - 讓我們解決它」的頁面，這個頁面擁有近7萬名在線會員。

美國國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）說，他的部門已為此部署人員和技術。

馬約卡斯告訴美國廣播公司（ABC）新聞頻道，「如果有任何值得擔憂的理由，如果我們發現任何外國參與或犯罪活動，我們將會讓美國人民知道。目前還未發現任何此類情況。」

眾議院情報委員會的民主黨高層Jim Himes淡化了美國敵人派遣無人機飛越美國城市的擔憂，他指敵對方可以利用衛星安全輕鬆地監視美國。

2024年7月15日，圖為沃爾茲（Mike Waltz）在共和黨大會首日發表講話。（Reuters）

但希姆斯也說，負責管理民用空域的聯邦航空管理局應該採取更多措施來緩解公眾的擔憂。

民主黨參議員克洛布徹（Amy Klobuchar）敦促拜登政府為參議員舉行簡報會，解釋目前的情況，她說：「我們需要更多的透明度。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

