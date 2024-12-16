安德魯王子商業夥伴被指「中國間諜」　英議員促法院公開身份徹查

英國安德魯王子（Prince Andrew）的一名中國親信兼商業合作夥伴被指與中國政府有重要聯繫，捲入「中國間諜」風波，涉事人士相關訊息因法院命令暫未公開。英國在野改革黨（Reform UK）黨魁法拉奇（Nigel Farage）呼籲法院允許公開他身份。



英國國會議員正要求法院取消不允許公開該商業夥伴身份的命令，法拉奇稱，若法庭不取消命令，改革黨議員也準備本週在下議院公開該名字，因法律可保護議員在下議院辯論時免受法律起訴，他稱此舉「顯然符合國家利益」。

前保守黨黨魁施志安（Iain Duncan Smith）對此表示支持，將在週一於下議院就此事辯論。

2024年3月31日，英國溫莎，圖為安德魯王子出席復活節儀式後離開。（Getty）

工黨議員George Foulkes呼籲取消安德魯獲頒的嘉德勳章（Order of the Garter）。

約克公爵辦公室12月13日表示，安德魯王子在收到政府建議後，已與涉事人士停止一切聯繫。

白金漢宮不再對與安德魯有關的事務發表評論，安德魯已於2022年被白金漢宮解除王室職務。