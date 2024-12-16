紐時：烏克蘭推遲與美國的關鍵礦產交易　為了特朗普能夠邀功

紐約時報14日報導，烏克蘭推遲了與美國簽署一項合作開採和加工礦產的重要協定。這是澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）為了讓當選總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在上任後能夠「邀功」，希望藉此換取他在之後和平談判中的支持。



特朗普將於明年1月20日開始他的第二個總統任期，他承諾將迅速結束俄烏衝突，最近他對媒體表示，這是他外交政策的主要優先事項。儘管特朗普在如何結束衝突的問題上仍然無法預測，惟基輔方面擔心他將撤回美國的軍事援助，並試圖迫使雙方按照有利於莫斯科方面的條款達成和解。

烏克蘭據報推遲了與美國簽署一項合作開採和加工礦產的重要協定。(Reuters)

烏克蘭擁有20種關鍵礦物的大量礦藏，包括鈷、石墨和鋰，其中許多對美國工業非常重要。今年8月，美國參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）和布盧門撒爾（Richard Blumenthal）訪問基輔後宣布了有關的協議。

如若真的等到特朗普第二任期開始時才簽署該協議，這將是特朗普政府的一個早期政績。