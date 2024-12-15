烏克蘭切爾諾貝爾核災區驚現「突變狗群」　研究：牠們可抵抗輻射

1986年烏克蘭切爾諾貝爾（Chernobyl，另譯車諾比）核電廠發生爆炸，釋出大量致癌輻射物質，成為人類史上最嚴重的核災，導致超過10萬人撤離，並設立1000平方英里的隔離區。



然而，近期哥倫比亞大學環境衛生科學家克萊曼（Norman J. Kleiman）教授帶領的研究團隊，在距離核電廠10英里外的切爾諾貝爾市，發現了兩個總數約900隻的狗群，竟然可以抵抗輻射！這項研究結果已發表在《犬類醫學與遺傳學》（Canine Medicine and Genetics）雜誌上。

克萊曼教授與團研究於《犬類醫學與遺傳學》雜誌發表切爾諾貝爾狗群的相關研究（biomedcentral.com）

克萊曼教授與團研究於《犬類醫學與遺傳學》雜誌發表切爾諾貝爾狗群的相關研究（biomedcentral.com）

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克萊曼教授的團隊以人道方式捕獲了116隻流浪狗，將牠們的血液樣本運往美國進行DNA提取和分析，發現這些狗的基因出現了近400個「離群基因座」（outlier loci），與其他地區的狗不同。研究推測，這些流浪狗是當年疏散期間被遺棄寵物的後代，牠們的遺傳基因雖然不同，卻都在劇毒環境中生存下來，顯示後代已經開始對免疫輻射、重金屬和污染。

克萊曼教授指出，了解這些狗如何適應核災環境，可以為那些暴露於類似環境危害的人類健康提供寶貴的見解。事實上，切爾諾貝爾災區附近發生變異的不只是狗群，過去也出現樹蛙的皮膚從綠色變成黑色以中和輻射，以及狼群基因突變產生對癌症的抵抗力等案例。

切爾諾貝爾核災發生至今已38年，儘管這片土地仍充滿致命的輻射，但多種野生動物已經回到這一片廢棄地區。科學家認為，這些動物的基因突變，展現了大自然驚人的適應力，未來將持續追蹤牠們的演化歷程，或許能為人類帶來意想不到的啟發。

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