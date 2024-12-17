特朗普記者會｜軟銀CEO孫正義宣布投資千億美元　在美創10萬職位

美國候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於12月16日舉行記者會，軟銀集團創辦人兼首席執行官孫正義（Masayoshi Son）同場宣布，軟銀計劃在未來四年內，向美國項目投資1,000億美元，目標是創造10萬個新就業機會，而該項投資將專門針對人工智慧（AI）發展。



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重點發展AI料涵蓋數據中心和晶片

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）報道，該筆投資可能來自多個來源，除包括軟銀本身，亦可能包括其旗下的Vision Fund、晶片製造商Arm Holdings等。項目具體細節將在特朗普任內逐步敲定，但軟銀與特朗普政府的合作有前例參考。

美國有線電視新聞網（CNN）引述知情人士表示，新項目料涵蓋AI基礎設施，包括能源、數據中心和晶片領域。

特朗普首屆任期 軟銀亦承諾投資500億美元

在特朗普上次當選總統時，孫正義也於2016年底承諾投資500億美元，當時目標是在美國創造5萬個就業機會。該項目最終投資達750億美元，當中包括向通訊軟件Slack（後來被Salesforce收購），以及DoorDash等眾多新創公司投資。

特朗普2017年也曾宣布，富士康在威斯康辛州投資100億美元建造大型電子廠，並形容為「世界上第八大奇蹟」，預計將創造13,000個就業機會。不過，項目最終大幅縮水。